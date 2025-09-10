Τα αποτελέσματα ανάλυσης της Nielsen Sports για το ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο διεξήχθη στις ΗΠΑ από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου, ανακοίνωσε η FIFA.

Η ενημέρωση για το τουρνουά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έφτασε σε εξαιρετικά επίπεδα, με το 80% των φιλάθλων του ποδοσφαίρου παγκοσμίως να γνωρίζει ότι διεξάγεται ο αγώνας.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ο όρος «FIFA Club World Cup» έγινε ο πιο δημοφιλής μεταξύ των αθλητικών διοργανώσεων στην Google.

Οι επίσημοι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του τουρνουά απέκτησαν εννέα εκατομμύρια ακόλουθους και τα κοινωνικά κανάλια του DAZN παρείχαν πάνω από δέκα δισεκατομμύρια εμφανίσεις.

«Αυτά τα προκαταρκτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA ήταν μια παγκόσμια επιτυχία και μια ριζική αλλαγή», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ και πρόσθεσε:

«Από την απίστευτη ατμόσφαιρα στα στάδια στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την προσέλευση 2,7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, το τουρνουά ξεπέρασε τις προσδοκίες. Η FIFA υποσχέθηκε να μεταφέρει αυτό το τουρνουά σε όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος συμμετείχε στο τουρνουά. Ευχαριστούμε τον παγκόσμιο συνεργάτη μας DAZN για την υποστήριξή του στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας».

Στη Βραζιλία, όπου και οι τέσσερις ομάδες προκρίθηκαν από τους ομίλους και κέρδισαν τις καρδιές εντός και εκτός γηπέδου, οι αναφορές δείχνουν ότι περισσότεροι από 131 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη χώρα παρακολούθησαν το τουρνουά στην τηλεόραση – το ισοδύναμο του 62% του πληθυσμού.

Στην Ισπανία, το 49% του πληθυσμού (περίπου 24 εκατομμύρια άνθρωποι) παρακολούθησε τους αγώνες αγώνα, ενώ στην Ιταλία, το 48% του πληθυσμού (περίπου 28 εκατομμύρια άνθρωποι) συντονίστηκε.

Στην Πορτογαλία, αναφέρθηκε ότι περισσότερο από το 60% του πληθυσμού συντονίστηκε για να παρακολουθήσει τα ματς.

Στη Σαουδική Αραβία, ο αμφίρροπος αγώνας μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Αλ Χιλάλ πέτυχε σημαντικό μερίδιο αγοράς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με το 77,8% των ανθρώπων να παρακολουθούν τηλεόραση κατά τη στιγμή της μετάδοσης να συντονίζονται.

Στην Αργεντινή, τον αγώνα μεταξύ της Μπόκα Τζούνιορς και της Μπενφίκα παρακολούθησαν περισσότεροι από 9,1 εκατομμύρια άνθρωποι.