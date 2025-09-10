Η Τυνησία έγινε η 18η ομάδα, από τις 48 εθνικές ομάδες που θα παίξουν το καλοκαίρι στο Μουντιάλ 2026, ενώ 79 είναι εκείνες που έχουν αποκλειστεί, με 30 θέσεις να παραμένουν ανοικτές για τη σπουδαιότερη διοργάνωση του ποδοσφαίρου.

Οι 18 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί:

Αυστραλία

Αργεντινή

Βραζιλία

Καναδάς

Κολομβία

Ισημερινός

Ιράν

Ιαπωνία

Ιορδανία

Μεξικό

Μαρόκο

Νέα Ζηλανδία

Παραγουάη

Νότια Κορέα

Τυνησία

Ουρουγουάη

Ηνωμένες Πολιτείες

Ουζμπεκιστάν

Η κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις έξι τελευταίες πολυπόθητες θέσεις να καθοριστούν μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.