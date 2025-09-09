Στη λίστα της Ίντερ, η οποία βλέπει στο πρόσωπό του έναν αμυντικό στον οποίο αξίζει να επενδύσει για τα επόμενα χρόνια, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, στο Μιλάνο έχουν αρχίσει να κοιτάζουν την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας καθώς οι Ντε Φράι και Ατσέρμπι αναμένεται να αποχωρήσουν το καλοκαίρι του 2026, όταν και λήγουν τα συμβόλαιά τους.

Οι «νερατζούρι» θέλουν να κάνουν ανανέωση στην άμυνα και το όνομα που αναφέρουν οι Ιταλοί ως πιθανού στόχου είναι αυτό του Κουλιεράκη, τον οποίο οι άνθρωποι της Ίντερ παρακολουθούν επί μήνες, έχοντας σχηματίσει πολύ καλή άποψη.

Οι Μιλανέζοι θεωρούν πως είναι ένας παίκτης που μπορεί να έχει θέση στην ομάδα τα επόμενα χρόνια και γι’ αυτό ενδέχεται να κάνουν κίνηση για την απόκτησή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, εκτιμώντας ότι μια πρόταση ύψους 25 εκατ. ευρώ μπορεί να πείσει τη Βόλφσμπουργκ, με την οποία ο Κουλιεράκης δεσμεύεται ως το 2029, να πει το «ναι» για την πώλησή του.