Η Γερμανία τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην Πορτογαλία για τρία δεκάλεπτα, στο τέταρτο όμως άρχισε να… πυροβολεί και τελικά νίκησε με 85-58 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του EuroBasket 2025.

Η αστοχία των «πάντσερ» έξω από τα 6.75 (είχαν 1/24 στις αρχές της 3ης περιόδου), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επέτρεψε στην ομάδα του σέντερ των Μπόστον Σέλτικς Νιεμίας Κέτα να προσπεράσει ακόμη και με +5 (21-26 στο 16ο λεπτό). Στην 3η περίοδο, ο Φραντς Βάγκνερ και ο Ιζαάκ Μπόνγκα οδήγησαν τη Γερμανία στο +9 (52-43), για ν’ απαντήσει με σερί 8-0 η Πορτογαλία (τους πέντε διαδοχικούς πόντους σημείωσε ο Ντιόγκο Μπρίτο) και να πλησιάσει στον πόντο, 52-51, στο 30ό λεπτό.

Οι Γερμανοί μπήκαν αποφασισμένοι στην 4η και τελευταία περίοδο, ο Μαοντό Λο σημείωσε δύο τρίποντα και το γερμανικό σερί 13-0 έφερε τα «πάντσερ» στο +14 (65-51). Ο Τραβάντε Ουίλιαμς ευστόχησε σε τρίποντο (65-54) 5:42΄΄ πριν τη λήξη, αλλά αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που οι Ίβηρες θα ήταν απειλητικοί. Έως το φινάλε, οι Πορτογάλοι θα σημείωναν μόλις 4 πόντους, την ώρα που ο Μαοντό Λο θα ευστοχούσε σε ένα ακόμη τρίποντο και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σε τρία, για το τελικό 85-58.

Ο Ντένις Σρέντερ σημείωσε 16 πόντους, αλλά ο πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς είχε 0/7 τρίποντα και μόνο 3 ασίστ. Ο Φραντς Βάγκνερ πέτυχε επίσης 16 πόντους (0/4 τρίποντα), μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Ο Ιζαάκ Μπόνγκα είχε συγκομιδή 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την Πορτογαλία που επιστρέφει στη Λισαβόνα, ο Νιεμίας Κέτα σημείωσε double double, με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 52-51, 85-58

Γερμανία (Αλαν Ιμπραχίμοβιτς): Μπόνγκα 15 (2), Ντα Σίλβα Ό. 2, Λο 12 (4), Ντα Σίλβα Τρ. 11 (3), Βάγκνερ 16, Τάις 8, Σρέντερ 16, Χόλατς, Τίμαν, Ομπστ 5 (1).

Πορτογαλία (Νούνο Ταβάρες): Μπρίτο 5 (10, Βόιτσο, Ουίλιαμς 8 (2), Αμαράντε 5 (1), Κεϊρόζ 2, Γκαμέιρο 7, Ρελβάο 4, Σα Ν., Λισμπόα 4, Σα Κ. 5 (1), Κέτα 18 (1).