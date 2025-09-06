Ο Καταλανός κόουτς της Παρί, Λουίς Ενρίκε, είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο του και θα χρειαστεί να περάσει αρκετό χρόνο στο νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Αναλυτικότερα, οι πρωταθλητές Γαλλίας εξέδωσαν ανακοίνωση για το περιστατικό, τονίζοντας πως ο 55χρονος υπέστη κάταγμα στην κλείδα του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από ένα ατύχημα με ποδήλατο την Παρασκευή, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα κλείδας. Ο Σύλλογος εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του και του εύχεται ταχεία ανάρρωση. Περαιτέρω ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω».