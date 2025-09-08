Οι εξέδρες του Δούκα και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

Περνούσα από την περιοχή του Βοτανικού χθες και θυμήθηκα τη δήλωση του Χάρη Δούκα ότι τον Σεπτέμβριο θα δούμε τις εξέδρες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ήταν μια καλή ευκαιρία, επομένως, για ένα τηλεφώνημα σε «πράσινο» φίλο, ο οποίος όμως δεν έδειξε και τόσο αισιόδοξος γενικά. «Άσε τις εξέδρες και ψάξε να δεις τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη», ήταν η ατάκα του και με έβαλε σε σκέψεις… Υπάρχει θέμα με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού ή όχι; Και αν υπάρχει, πώς θα αντιδράσει η διοίκησή του σωματείου; Η οποία διοίκηση του Ερασιτέχνη, σε μια τέτοια περίπτωση θα έρθει σε δύσκολη θέση απέναντι στα μέλη, δηλαδή τους οπαδούς.

Ο ανεβασμένος Αταμάν λόγω και του… Βαλαντσιούνας

Συνεχίζοντας τη συζήτηση μαζί του, πάντως, ο φίλος Παναθηναϊκός είχε και αισιόδοξα μηνύματα. Όχι για το ποδόσφαιρο, όμως, αλλά για το μπάσκετ. «Πώς τον βλέπεις τον Αταμάν στο Eurobasket; Καλή ομάδα η Τουρκία και ο ίδιος είναι πολύ ανεβασμένος, όχι μόνο για την εθνική του ομάδα», μου είπε. Και εξήγησε: Μπορεί οι οπαδοί να ήθελαν σαν τρελοί τον Βαλαντσιούνας από τη στιγμή που έσκασε το θέμα με την προφορική συμφωνία που υπήρχε, ο κόουτς όμως δεν τα έβαψε και μαύρα που δεν έγινε η μεταγραφή. Ο λόγος; Αμυντικά ο Λιθουανός, όπως δείχνει και στο Eurobasket, δεν είναι και τόσο ορεξάτος. Σε αντίθεση με τον Χολμς που αποκτήθηκε τελικά.

Ψήνουν μεταγραφή στην ΑΕΚ

Από τον Βοτανικό κατέληξα στη Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία είναι πάντα, είτε για καλό είτε για κακό, μια… άλλη εντελώς κατάσταση. Και είναι και στα μεταγραφικά. Η ΑΕΚ άρχισε καλά τη σεζόν με τις δύο νίκες στο πρωτάθλημα και την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League αλλά το ρόστερ έχει κενά ακόμη. Θα τα καλύψει; Αμφίβολο. Όχι όλα τουλάχιστον. Είναι πιθανό, δηλαδή, να υπάρξει μεταγραφή επιθετικού καθώς αυτό θέλει και ο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» μάλλον δεν ψήνονται και ιδιαίτερα για να πάρουν δεξί μπακ ή στόπερ. Όχι τώρα τουλάχιστον. Υπάρχει και ο Ιανουάριος άλλωστε… Το θέμα είναι να βοηθήσουν τα αποτελέσματα μέχρι τότε.

Η Διεθνής Έκθεση και η προσπάθεια να παγιδευτεί ο Σαββίδης

Η Θεσσαλονίκη είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες λόγω της Διεθνούς Έκθεσης και γίνεται ένας χαμός από κόσμο. Οι ενδιαφερόμενοι από τις ΗΠΑ για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πάντως, δεν είναι εκεί. Θα βρεθούν προσεχώς; Θα δούμε… Ο Ιβάν Σαββίδης πάντως, απ’ ό,τι μαθαίνω, δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δεν ενδιαφέρεται για το αν η ομάδα μπάσκετ θα καταλήξει στον Μυστακίδη, σε επιχειρηματία από τις ΗΠΑ ή σε κάποιον άλλο. Μπορεί κάποιοι να προσπαθούν να τον εμπλέξουν στο θέμα και να τον παρουσιάσουν σαν αυτόν που θέλει να βάλει εμπόδια στον Μυστακίδη αλλά αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ έξυπνος, άλλωστε, ο Ιβάν για να βάλει εμπόδια στην αναγέννηση ενός τμήματος που στηρίζουν διαχρονικά οι οπαδοί.

Η πιο ενδιαφέρουσα σεζόν του Άρη

Και μιας και αναφέρθηκα στη Θεσσαλονίκη, να σημειώσω και αυτό: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η φετινή σεζόν σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Καρυπίδης, είτε έτσι είτε αλλιώς, βρίσκει πάντα τον τρόπο να «επιβιώνει», να βγαίνει από δύσκολες καταστάσεις και γενικά να παραμένει ακλόνητος στην ΠΑΕ. Θα συνεχιστεί όμως αυτό; Ο Άρης πέρασε ένα καλοκαίρι στο οποίο προσπάθησε να απεμπλακεί από τους Ισπανούς αλλά τελικά κατέληξε πάλι σε Ισπανό προπονητή και οι οπαδοί έχουν αρχίσει να κουράζονται πολύ, πλέον, από όλα όσα γίνονται. Και κυρίως από το γεγονός ότι πάντα βρίσκεται κάποιος που υποδεικνύεται ως υπεύθυνος για την κάθε αποτυχία. Οι «ένοχοι», όμως, τελειώνουν σιγά-σιγά και σε πρώτο πλάνο θα έρθει ο Θοδωρής…

Η έφεση που μπορεί να αλλάξει την αθλητική δικαιοσύνη

Για τέλος, μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία και μπορεί να απασχολήσει σοβαρά και την Ελλάδα όπως και κάθε χώρα. Στις 17 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφανθεί για το αν έχει ή όχι βάση η έφεση του Αντρέα Ανιέλι για την τιμωρία απαγόρευσης με το ποδόσφαιρο για 3 χρόνια που του επιβλήθηκε για οικονομικά θέματα της Γιουβέντους. Ο Ανιέλι και ο Πέρεθ της Ρεάλ, υπενθυμίζω, είχαν προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν υπάρχει ή όχι παράνομο μονοπώλιο της UEFA ενώ υπάρχει ο κανόνας της ελεύθερης αγοράς και δικαιώθηκαν. Αν δικαιωθεί και τώρα, θα έρθει… σεισμός στο ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά την αθλητική δικαιοσύνη γιατί θα μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο ή ένα κλαμπ να προσφύγει σε διοικητικό ή ποινικό δικαστήριο για να ανατραπεί μια απόφασή της.