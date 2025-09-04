Ο Παναθηναϊκός έμαθε την Τετάρτη τους αντιπάλους του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι πράσινοι θα έχουν ένα βαρύ πρόγραμμα, με το πρωτάθλημα και το Europa League θα δώσουν όπως και οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ 23 αγώνες μέχρι το τέλος του 2025, ενώ χρωστά και το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ.

Από τις 18 Οκτωβρίου έως και τις 9 Νοεμβρίου θα έχει όμως ένα 20ήμερο φωτιά.

Μετά τη διακοπή, λοιπόν, θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Άρη και ακολουθεί νέο ταξίδι στην Ολλανδία για τη μάχη με τη Φέγενορντ.

Στη συνέχεια θα παίξει εντός με τον επικίνδυνο Αστέρα Τρίπολης και συνεχίζει με τρία σερί παιχνίδια εκτός έδρας! Με Ατρόμητο για το Κύπελλο, με Βόλο για το πρωτάθλημα και με Μάλμε στο Europa League. Το δύσκολο διάστημα ολοκληρώνεται με ντέρμπι στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος του 2025

Πρωτάθλημα 13-14 Σεπτεμβρίου Κηφισιά*

Κύπελλο 16-18 Σεπτεμβρίου Καλλιθέα

Πρωτάθλημα 20-21 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός

Europa League 25 Σεπτεμβρίου Γιουνγκ Μπόις*

Πρωτάθλημα 27-28 Σεπτεμβρίου Παναιτωλικός*

Europa League 2 Οκτωβρίου Γκο Αχέντ Ιγκλς

Πρωτάθλημα 4-5 Οκτωβρίου Ατρόμητος

Πρωτάθλημα 18-19 Οκτωβρίου Άρης*

Europa League 23 Οκτωβρίου Φέγενορντ*

Πρωτάθλημα 25-26 Οκτωβρίου Αστέρας Τρίπολης

Κύπελλο 28-30 Οκτωβρίου Ατρόμητος*

Πρωτάθλημα 1-2 Νοεμβρίου Βόλος*

Europa League 6 Νοεμβρίου Μάλμε*

Πρωτάθλημα 8-9 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ

Πρωτάθλημα 22-23 Νοεμβρίου Πανσερραϊκός*

Europa League 27 Νοεμβρίου Στουρμ Γκρατς

Πρωτάθλημα 29-30 Νοεμβρίου ΑΕΚ

Κύπελλο 2-4 Δεκεμβρίου Κηφισιά

Πρωτάθλημα 6-7 Δεκεμβρίου ΑΕΛ Novibet*

Europa League 11 Δεκεμβρίου Βικτόρια Πλζεν

Πρωτάθλημα 13-14 Δεκεμβρίου Βόλος

Κύπελλο 16-18 Δεκεμβρίου Καβάλα*

Πρωτάθλημα 20-21 Δεκεμβρίου ΠΑΟΚ*

Με αστερίσκο οι εκτός έδρας αγώνες.