Θύμα έκπληξης έπεσε το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική του 2ου ομίλου του EuroBasket 2025 καθώς ηττήθηκε με 89-83 από τη Μεγάλη Βρετανία και αποκλείστηκε, με τη Σουηδία να παίρνει έτσι την πρόκριση για τους «16».

Ο Μάιλς Χέσον, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν ο κορυφαίος της Μεγάλης Βρετανίας με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο. Ο Ακουάσι Γιεμπόα πέτυχε τους 4 τελευταίους πόντους των Βρετανών και είχε 23 πόντους με 4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 ασίστ. Με 12 πόντους και 7 ασίστ ο Λουκ Νέλσον βοήθησε τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ διψήφιος ήταν και ο Τζελάνι Ουότσον-Γκέιλ με 11 πόντους.

Ο ΝΒΑερ του Μαυροβουνίου Νίκολα Βούτσεβιτς έμεινε απαρηγόρητος, καθώς το double double με 31 πόντους και 11 ριμπάουντ που σημείωσε δεν στάθηκαν αρκετά να στείλουν τον ίδιο και το Μαυροβούνιο, στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025. Ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς μοίρασε και 7 ασίστ. Ο Κάιλ Όλμαν πέτυχε 14 πόντους, 11 ο Σλάβκοβιτς και 10 ο Μιχαίλοβιτς.

Με τον Νίκολα Βούτσεβιτς… on fire, το Μαυροβούνιο μείωσε στον πόντο (71-72), με 7:01΄΄ εναπομείναντα χρόνο. Για να βρει την απάντηση με 6 διαδοχικούς πόντους, 5 από το Λουκ Νέλσον και 2 από τον Μάιλς Χέσον η Μεγάλη Βρετανία και να ξεφύγει μρ 71-78 4:57΄΄ πριν από τη λήξη. Μία ακόμη φορά ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς, πήρε πάνω του το σκοράρισμα, μειώνοντας σε 73-78, αλλά ο Μάιλς Χέσον έδωσε δύο ακόμη πόντους στους Βρετανούς (73-80).

Το τρίποντο του Κάιλ Όλμαν (76-80) κράτησε «ζωντανό» το Μαυροβούνιο και ο Βούτσεβιτς μίλησε ξανά για το 78-80. Και με ένα ακόμη τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Βλάντιμιρ Μιχαίλοβιτς, το Μαυροβούνιο πήρε τα ηνία στο προβάδισμα, 81-80, 1:42΄΄ πριν το φινάλε. Η Βρετανία, όμως θα αποδεικνυόταν «πολύ σκληρή για να πεθάνει»!

Ο Μάιλς Χέσον ήταν εύστοχος έξω από τα 6.75 (81-83), ενώ ο Νέλσον πήρε το φάουλ από τον Ιγκόρ Ντρόμπνιακ και με 2/2 βολές έφερε τους Βρετανούς στο +4 (81-85) και απέμεναν 1:11΄΄. Ο Καρλ Γουίτλ σταμάτησε με φάουλ τον Βούτσεβιτς και ο Μαυροβούνιος ΝΒΑερ αμέσως μετά, κάρφωσε εντυπωσιακά, για το 83-85, στα 54΄΄.

Ο Ακουάσι Γιεμπόα, στα 32΄΄ μπήκε στη ρακέτα και από κοντά έκανε το 83-87 για την ομάδα του Μαρκ Στιούτελ, για να κερδίσει και το φάουλ από τον Σλάβκοβιτς και με 2/2 βολές να διαμορφώσει το τελικό, 83-89.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 42-48, 63-68, 83-89

Μαυροβούνιο (Μπόσκο Ράντοβιτς): Όλμαν 14 (2), Μιχαϊλοβιτς 10 (2), Βούτσεβιτς 31 (2), Σλάβκοβιτς 11 (2), Χατζιμπέγκοβιτς 3 (1), Σιμόνοβιτς 6, Γιοβάνοβιτς 4, Ντρόμπνιακ 4.

Μεγάλη Βρετανία (Μαρκ Στιούτελ): Ουόρντ-Χίμπερτ, Νέλσον 12, Ουότσον-Γκέιλ 11 (3), Μπέλο 6, Γιεμπόα 23 (4), Χέσον 25 (1), Γουίτλ 4, Άκιν 8, Γουίλαν.