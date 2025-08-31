Ο Σίριλ Ντέσερς θα είναι τελικά ο αντικαταστάτης του Φώτη Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό και τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) θα είναι στην Αθήνα για να περάσει στη συνέχεια ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Τα ρεπορτάζ το τελευταίο 24ωρο ήθελαν τους «πράσινους» να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Νιγηριανού φορ και την Κυριακή (31/8), μετά το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι θα αποχωρήσει.

Η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ομάδα της Γλασκώβης είναι οριστική, πλέον, για ένα ποσό που φτάνει στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το «ναι» έχει πει και ο παίκτης, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι ο Ντέσερς είχε παρουσιαστεί σαν στόχος της ΑΕΚ και όντως είχαν γίνει συζητήσεις, τελικά όμως η Ένωση απέκτησε τον Λούκα Γιόβιτς και ο Νιγηριανός φορ έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει στο «τριφύλλι».