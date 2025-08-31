Με στόχο να διατηρήσει το αήττητο στο Eurobasket 2025, η Εθνική Ανδρών θα αναμετρηθεί σήμερα Κυριακή (31/8) στις 15:00 με τη Γεωργία, στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Η «γαλανόλευκη» έχει ήδη ξεκινήσει με το δεξί, πετυχαίνοντας δύο νίκες: απέναντι στην Ιταλία στην πρεμιέρα και κόντρα στην «οικοδέσποινα» Κύπρο στη δεύτερη αγωνιστική. Το ζητούμενο πλέον είναι το «τρία στα τρία», που θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την πρωτιά στον όμιλο.

Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε μείνει εκτός δράσης στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κύπρο, για να ξεκουραστεί.

Η επιστροφή του «Greek Freak» θεωρείται κομβική, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες της Εθνικής να φτάσει σε ακόμη μία σημαντική νίκη.

H Γεωργία θα παραταχθεί με τον ηγέτη της, Τόκο Σενγκέλια, που γλίτωσε με πρόστιμο για το ντισκαλιφιέ στο ματς με την Ιταλία. Οι Σάντρο Μαμουκελασβίλι (Τορόντο Ράπτορς) και Γκόγκα Μπιτάτζε (Ορλάντο Μάτζικ) παραμένουν βασικές απειλές στη ρακέτα, έτοιμοι να δυσκολέψουν την ελληνική άμυνα.

Η παράδοση πάντως είναι ξεκάθαρα με το μέρος της Ελλάδας. Σε εννέα προηγούμενα παιχνίδια με τη Γεωργία, η Εθνική μετρά οκτώ νίκες και μόλις μία ήττα, σε φιλικό τουρνουά το 2017.