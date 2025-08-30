Τα τυπικά απομένουν πλέον για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκουστάβο Μάντσα στον Ολυμπιακό, μετά τη συμφωνία με τη Φορταλέζα, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) προσγειώθηκε στην Αθήνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούσαν επί μήνες τον 21χρονο υψηλόσωμο Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό και πείστηκαν ότι αξίζει να επενδύσουν σε αυτόν, οπότε άρχισαν τις συζητήσεις με τη Φορταλέζα. Συζητήσεις που έφεραν και τη συμφωνία των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Μάντσα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και σαν αριστερό μπακ αν χρειαστεί και μέτρησε 24 συμμετοχές με τη Φορταλέζα, 21 με την U20 του συλλόγου και άλλες 7 συμμετοχές με την U20 της Παλμέιρας, η οποία θα πάρει ένα ποσοστό από τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Το μόνο που απομένει, πλέον, είναι να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις ο Μάντσα και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο αναμένεται να έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.