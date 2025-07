Ο Χρήστος Τζόλης ήταν εξαιρετικός στην πρώτη του σεζόν στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ και αυτό αποδεικνύεται και από τη λίστα με τους εξτρέμ κάτων των 23 ετών στην Ευρώπη και τις επαφές τους στην αντίπαλη περιοχή.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ, ακολούθησε η μεταγραφή στη Νόριτς, στη συνέχεια δόθηκε δανεικός σε Τβέντε και Φορτούνα Ντίσελντορφ, για να έρθει μετά η μεταγραφή στην Κλαμπ Μπριζ. Ομάδα στην οποία προσαρμόστηκε από την πρώτη στιγμή, κάνοντας τη διαφορά στη συνέχεια.

Με 21 γκολ και 16 ασίστ σε 37 συμμετοχές, ο Τζόλης κέρδισε με την αξία του νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ενδιαφέρον για την απόκτησή του από διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες, με τα δημοσιεύματα στην Ιταλία να τον παρουσιάζουν σαν υποψήφιο στόχο για τη Μίλαν.

Ο ίδιος, όμως, δεν βιάζεται και απολαμβάνει την παρουσία του στην Κλαμπ Μπριζ, έχοντας καταφέρει να ξεπεράσει σε μια κατηγορία και συγκεκριμένα σε αυτή με τις επαφές στην αντίπαλη περιοχή, ονόματα όπως αυτά των Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Μαντουέκε (Τσέλσι) και Γκάμπριελ Μαρτινέλι (Άρσεναλ).

Με 214 επαφές εντός περιοχής ο Τζόλης είναι πρώτος στη σχετική λίστα σε ό,τι αφορά τους εξτρέμ κάτω των 23 ετών και αν είναι το ίδιο καλός και τη νέα σεζόν θα είναι αρκετά πιθανή η μεταγραφή του σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.

🌍 All Leagues U23 Wingers & Att Mid : Touches in box



🥇 C. Tzolis (Club Brugge, 23) — 214

🥈 Lamine Yamal (Barcelona, 17) — 194

🥉 B. Barcola (PSG, 22) — 180

🏅 N. Madueke (Chelsea, 23) — 170

🏅 Gabriel Martinelli (Arsenal, 23) — 164



📊 Free trial: https://t.co/McR5zrPSJm pic.twitter.com/x8Ky4BvsED