Το όνομα του Μπόουνς Χάιλαντ βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού με τους υποψήφιους στόχους για τις θέσεις των γκαρντ, όπως αναφέρουν στο Ισραήλ.

Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων», δεν είναι κρυφό, ήθελαν να δουν τον Βασίλιε Μίτσιτς στην ομάδα τους αλλά τελικά ο Σέρβος υπέγραψε στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Το θέμα της ενίσχυσης στις θέσεις των γκαρντ, επομένως, παραμένει ανοιχτό και σύμφωνα με τους Ισραηλινούς υπάρχει νέος υποψήφιος στόχος.

Ο λόγος για τον Χάιλαντ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Ντένβερ Νάγκετς ενώ άρχισε τη σεζόν 20240-25 στους Λος Άντζελες Κλίπερς και στη συνέχεια βρέθηκε στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Τίμπεργουλβς.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Μέσο «One», ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωσή του και θα φανεί το επόμενο διάστημα αν θα γίνει ή όχι κίνηση για την απόκτησή του.

