Έτοιμος να ρίξει τη βόμβα του καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ο Παναθηναϊκός καθώς το λιθουανικό BasketNews τονίζει ότι είναι κοντά στην απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας με 12 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο τριών χρόνων.

Οι «πράσινοι» αναζητούν εδώ και καιρό έναν σέντερ για να κάνει δίδυμο με τον Ματίας Λεσόρ και σύμφωνα με το έγκυρο λιθουανικό Basketnews αυτός ο παίκτης θα είναι, εκτός απροόπτου, ο Βαλαντσιούνας.

Ο 33χρονος Λιθουανός, ο οποίος από το 2012 βρίσκεται στο ΝΒΑ, όπου φόρεσε τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς, Μέμνφις Γκρίζλις, Νιου Όρλεανς Πέλικανς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Σακραμέντο Κινγκς, φέρεται να είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην Ευρώπη για χάρη του Παναθηναϊκού.

Επικαλούμενο πηγές από το περιβάλλον του παίκτη, το Basketnews υποστηρίζει πως οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει πολύ και ότι η πρόταση προς τον Βαλαντσιούνας που είναι έτοιμος να πει το τελικό «ναι» είναι για 3ετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Ο Λιθουανός σέντερ είχε κατά μέσο όρο 10,4 πόντους και 7.7 ριμπάουντ τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ με Γουίζαρντς και Κινγκς, με την ομάδα του Σακραμέντο να τον παραχωρεί πρόσφατα στους Ντένβερ Νάγκετς.

