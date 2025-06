Ο Βασίλιε Μίτσιτς θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και πρωταγωνιστεί σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια, με τους Σέρβους να υποστηρίζουν πως το φαβορί για την απόκτησή του είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέρεται να του προσφέρει 12 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο τριών ετών.

Ο 31χρονος Σέρβος γκαρντ, ο οποίος είχε κατακτήσει δύο φορές τη Euroleague με την Αναντολού Εφές του Εργκίν Αταμάν, έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη έπειτα από δύο χρόνια στο ΝΒΑ, όπου φόρεσε τις φανέλες των Οκλαχόμα Θάντερ, Σάρλοτ Χόρνετς και Φοίνιξ Σανς.

Το θέμα είναι σε ποια ομάδα θα υπογράψει καθώς μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει σενάρια για ενδιαφέρον και προτάσεις από Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα, οι συμπατριώτες του όμως θεωρούν φαβορί τον Ολυμπιακό.

Αυτό αναφέρει νέο δημοσίευμα της Telegraf, όπου τονίζεται πως οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν 12 εκατ. ευρώ στον Μίτσιτς για συμβόλαιο τριών ετών. Ο Σέρβος γκαρντ, πάντως, δεν έχει πάρει ακόμη την τελική απόφασή του και περιμένει την 29η Ιουνίου για να μάθει αν οι Φοίνιξ Σανς θα κάνουν χρήση της οψιόν που έχουν για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

