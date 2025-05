Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει σε θέση που οδηγεί στο Champions League μετά το 2-2 με τη Λέστερ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του Σίτι Γκράουντ μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής και η Φόρεστ ήξερε ότι με νίκη θα ανέβαινε στην 5η θέση, στο +1 από την Τσέλσι, κάνοντας πολύ μεγάλο βήμα για την έξοδο στο Champions League.

Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει την ανατροπή στη συνέχεια και να προηγηθεί με 2-1, στο 81′ όμως δέχθηκε την ισοφάριση και με το τελικό 2-2 παρέμεινε πίσω από την Τσέλσι.

Μετά το τέλος, λοιπόν, του αγώνα, ο Μαρινάκης, ως ιδιοκτήτης του συλλόγου, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και τα είπε για λίγο με τον προπονητή.

