Τα σφυρίγματα των διαιτητών στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί, προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στους οπαδούς του «τριφυλλιού», που εκτόξευσαν νερό προς το μέρος τους κατά την αποχώρησή τους από το παρκέ του ΟΑΚΑ και μετά την ήττα της ομάδας τους.

Συγκεκριμένα, οι διαιτητές της αναμέτρησης χρειάστηκε να… φυγαδευτούν από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να φτάσουν στη φυσούνα, με μερικούς οπαδού να πετούν νερά προς το μέρος τους και να επιτίθενται φραστικά στους τρεις διαιτητές.

Intense moments in OAKA as referees exit the court 👀 pic.twitter.com/hSd1C0q3nG