Τα play offs του Champions League ολοκληρώθηκαν, με κάποια από τα μεγάλα φαβορί να αποχωρούν απρόσμενα νωρίς από τη διοργάνωση.

Παράλληλα, αρκετές ομάδες-έκπληξη κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι σύλλογοι που προκρίθηκαν από τα νοκ-άουτ, μαζί με τις οκτώ πρώτες ομάδες της φάσης των ομίλων, θα συμμετάσχουν στην κλήρωση που θα καθορίσει τα ζευγάρια της φάσης των «16».

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την πορεία της προς την back to back κατάκτηση του Champions League! Κάτι αναμενόμενο, βέβαια, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση στη ρεβάνς των play-off πρόκρισης στους «16», ειδικά μετά την ήττα της 2-3 στο πρώτο ματς.

Έτσι την Τρίτη στη ρεβάνς του «Μπερναμπέου», το έργο της κατόχου του τροπαίου αποδείχθηκε ευκολότερο του αναμενομένου με το τελικό 3-1, με χατ-τρικ του Κιλιάν Μπαπέ. Ήδη από το πρώτο ημίχρονο ο Γάλλος είχε σκοράρει δύο φορές διαμορφώνοντας δεδομένα τα οποία δεν άφηναν περιθώρια ελπίδας, ακόμα και σε μια ομάδα σαν τη Σίτι του Γκουαρντιόλα.

Έτσι, με μεγάλη αγωνία αναμένεται η κλήρωση της Παρασκευής από την οποία μπορεί να προκύψει η μεγάλη μαδριλένικη μονομαχία Ρεάλ-Ατλέτικο εκτός κι αν η κληρωτίδα «βγάλει» τη Λεβερκούζεν ως αντίπαλο της «βασίλισσας».

Η έκπληξη των play off έγινε στο Αϊντχόφεν, όπου η PSV πέταξε έξω την Γιουβέντους επικρατώντας 3-1 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με τους Ολλανδούς μπροστά με 2-1, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Στο έξτρα 30λεπτο ο 22χρονος Ράιαν Φλαμίνγκο σκόραρε στο 98΄ και έστειλε την ομάδα του στους «16» όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ ή την Ίντερ. Έτσι, μαζί με την πρόκριση της Φέγενορντ εναντίον της Μίλαν, οι Ολλανδοί έκαναν το «2 στα 2» εναντίον των ιταλικών ομάδων.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έβγαλε την υποχρέωση διαλύοντας 7-0 τη Μπρεστ στο «Παρκ ντε Πρενς» στον γαλλικό «εμφύλιο», με την πρόκριση να έχει κριθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και το εκτός έδρας 3-0 των Παριζιάνων. Επτά διαφορετικούς σκόρερ είχε η ομάδα του Λουϊς Ενρίκε, που τώρα ετοιμάζεται για μια πολυ πιο δύσκολη αποστολή, με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα ή τη Λίβερπουλ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των play-off πρόκρισης στη φάση των «16» του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

Μίλαν (Ιταλία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 1-1 (0-1)

(1′ Χιμένες – 73′ Καράντσα)

Αταλάντα (Ιταλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-3 (1-2)

(46′ Λούκμαν – 3′, 27′ Ταλμπί, 45’+3 Γιουτγκλά)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 1-1 (2-1)

(90’+4 Ντέιβις – 63′ Κουν)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μονακό (Γαλλία) 3-3 (1-0)

(22′ Ακτούρκογλου, 76′ πέν. Παυλίδης, 84′ Κιοκτσού – 32′ Μιναμίνο, 51′ Μπεν Σεγκίρ, 81′ Ιλενικένα)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 0-0 (3-0)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπρεστ (Γαλλία) 7-0 (3-0)

(20΄ Μπαρκολά, 37΄ Κβαρατσκέλια, 59′ Βιτίνια, 64΄ Ντουέ, 69΄ Μέντες, 76΄ Γκ. Ράμος, 86΄ Μαγιουλού)

Ρεάλ Μ. (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1 (3-2)

(4΄,33΄,61΄ Μπαπέ – 90+1΄ Γκονζάλεθ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 3-1 (1-2) *Παράταση

(53΄ Πέρισιτς, 74΄ Σαϊμπαρί, 98΄ Φλαμίνγκο – 63΄ Γουεά)

Οι «16» ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League:

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Λιλ (Γαλλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Οι πιθανές διασταυρώσεις για τη φάση των «16» είναι οι εξής:

«Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα» VS «Παρί ή Μπενφίκα»

«Άρσεναλ ή Ίντερ» VS «Αϊντχόφεν ή Φέγενορντ»

«Ατλέτικο Μαδρίτης ή Λεβερκούζεν» VS «Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν»

«Λιλ ή Άστον Βίλα» VS «Μπριζ ή Ντόρτμουντ»

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή (21/2) στις 13:00. Οι αγώνες της φάσης των «16» θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 5 Μαρτίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν στις 11 και 12 Μαρτίου.