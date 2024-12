Ο εξάχρονος Άιζακ είναι πιστός οπαδός της Λίβερπουλ, αλλά έχει και ο ίδιος πια, χιλιάδες πιστούς φίλους σε όλον τον κόσμο, χάρη στην αφοσίωσή του στην ομάδα και την αγάπη του για τη μουσική.

Ο μικρός, που έχει διαγνωστεί με το σπάνιο σύνδρομο γενετικής διαταραχής Wolf-Hirschhorn, έγινε viral πριν από μερικούς μήνες, όταν οι γονείς του ανέβασαν στα social media ένα βίντεο στο οποίο εικονίζεται με την κιθάρα του να τραγουδάει συνθήματα των Reds.

Ο Άιζακ κουβαλά καθημερινά μαζί του λούτρινα που αντιπροσωπεύουν τους αγαπημένους του παίκτες, για να αισθάνεται πιο κοντά στη Λίβερπουλ. Το πάθος του αποτυπώθηκε στο βίντεο όπου τραγουδά με ενθουσιασμό τον ύμνο του Μο Σαλάχ. Η ανάρτηση αυτή τράβηξε την προσοχή της Λίβερπουλ, που αποφάσισε να οργανώσει μια μοναδική έκπληξη για εκείνον.

Οι Μο Σαλάχ και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ επισκέφθηκαν τον Άιζακ στο σχολείο του, προσκαλώντας τον στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Η επίσκεψη κορυφώθηκε με τον Άιζακ να υποδέχεται όλους τους παίκτες και -φυσικά- τον Κώστα Τσιμίκα, τον οποίο φώναξε με ενθουσιασμό «Τσίμι», και τον Έλληνα αμυντικό να τον αγκαλιάζει θερμά. Στην προπόνηση, ο μικρός φώναζε συνεχώς το όνομα του Τσιμίκα, εκδηλώνοντας την αγάπη του.

Η μεγάλη έκπληξη ολοκληρώθηκε όταν ο Άιζακ συνόδευσε τον Φαν Ντάικ κατά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι γονείς του, συγκινημένοι, δήλωσαν πως η εμπειρία αυτή ήταν απερίγραπτη και έδωσε στον γιο τους τη μεγαλύτερη χαρά.

Το σύνδρομο Wolf-Hirschhorn, που επηρεάζει ένα στα 50.000 παιδιά παγκοσμίως, μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στο μέλλον για τον Άιζακ. Ωστόσο, οι γονείς του νιώθουν ευγνώμονες για τη στήριξη της Λίβερπουλ και τη χαρά που πρόσφερε στον γιο τους, μια μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τους.

Σε άλλο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram την περασμένη Πέμπτη, ο Άιζακ εικονίζεται στις κερκίδες του Άνφιλντ, να τραγουδάει με πάθος το You Never Walk Alone, το τραγούδι – ύμνο της ομάδας, πριν από το ματς της Λίβερπουλ με τη Λέστερ, συγκινώντας όλους όσους παρακολούθησαν.

