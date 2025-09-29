Για τις 8 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη ο οποίος προκάλεσε με το όχημα που οδηγούσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μία μάντρα στην Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μέσω του συνηγόρου του, νωρίτερα ζήτησε την αναβολή της δίκης προκειμένου να προσκομίσει στο δικαστήριο τα στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι ειδοποίησε την αστυνομία και την ασφαλιστική εταιρεία εντός 24 ωρών, όπως προβλέπει ο νόμος.

Μάλιστα, ζήτησε να καταθέσει στο δικαστήριο και η συνεργάτιδα η οποία φέρεται ότι ενημέρωσε την αστυνομία για τος ζημιές που προκάλεσε.

Ο κ. Μπισμπίκης οδηγήθηκε φορώντας χειροπέδες ενώπιον του εισαγγελέα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) .

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος ενώ θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον Οκτώβριο για να δικαστεί. Σε δηλώσεις του αφού αφέθηκε ελεύθερος, ο ηθοποιός σημείωσε: «Δεν εγκατέλειψα. Δεν κρύφτηκα. Δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρε τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες, μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε είναι πως δεν εγκατέλειψα».