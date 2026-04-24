Ο θάνατος ενός εκ των δύο κατηγορουμένων ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρέθηκε στο επίκεντρο της δίκης για την παράβαση καθήκοντος που αφορά στη σύμβαση 717 για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου που διεξάγεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστός ο θάνατος του κατηγορούμενου ο οποίος δεν είχε προσέλθει στο δικαστήριο ούτε όταν ξεκίνησε η δίκη με τον συνήγορο του ο οποίος προέρχεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μάλιστα, να ζητεί τότε αναβολή επικαλούμενος τα προβλήματα υγείας του εντολέα του.

Πλέον, η δίωξη σε βάρος του κατηγορούμενου πρέπει να παύσει και η δίκη να συνεχιστεί μόνο με έναν κατηγορούμενο.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του αποβιώσαντος ελεγκτή, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,δεν κατέθεσε στο δικαστήριο το πιστοποιητικό θανάτου, αλλά μόνο την σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των μηχανικών του Δημοσίου (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) .

«Από την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας του δεν προκύπτει τι ακριβώς συνέβη. Τα διάφορα γεγονότα και θάνατοι που έχουν συμβεί γύρω από την υπόθεση των Τεμπών δείχνει πως υπάρχουν ισχυρότατοι μηχανισμοί απόκρυψης στοιχείων. Έχουν καταγραφεί ύποπτα περιστατικά… Πέθανε σε ύποπτες συνθήκες; Τι συνέβη;» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας στην υπόθεση και ζήτησε τη διερεύνηση του θανάτου του κατηγορούμενου ελεγκτή, επιμένοντας πως «δεν μπορεί κάτι να μείνει συσκοτισμένο και θολό», ενώ την ίδια στιγμή ο πάρεδρος του ΝΣΚ αποχωρούσε από την δικαστική αίθουσα.

«Γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Πουλάκος (σ.σ. πάρεδρος ΝΣΚ που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο), πως το δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι υποκρύπτεται μεθόδευση αναβολής ή διακοπής της διαδικασίας για το λόγο αυτό» σημείωσε η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη.

«Πρέπει να γίνει η δίκη χωρίς σενάρια συνομωσίας. Ο κατηγορούμενος θέλει να γίνει η δίκη με τους κανόνες της δικονομίας και όχι με σενάρια. Πέθανε ένας άνθρωπος. Οι γονείς του είχαν φύγει από τη ζωή, επιχειρεί ένας εξαδέλφος του να λάβει το πιστοποιητικό» ανέφερε ο συνήγορος του κατηγορούμενου ελεγκτή που βρίσκεται στο εδώλιο.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε τη διακοπή της δίκης για να προσκομιστεί το πιστοποιητικό θανάτου.

«Το γεγονός του θανάτου δεν αμφισβητείται, μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Προτείνω να διακοπεί η δίκη για να προσκομισθεί» είπε η εισαγγελική λειτουργός, με το δικαστήριο να διακόπτει για λίγο προκειμένου να προσκομιστεί επιμέλεια της εισαγγελίας ληξιαρχική πράξη θανάτου ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο εκ του οποίου να πιστοποιείται ο θάνατος.