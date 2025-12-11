Η Δήμητρα Ματσούκα επανήλθε με νέες δηλώσεις, αναφορικά με την πρόσφατη δικαστική απόφαση της επικίνδυνης οδήγησης. Οι δηλώσεις της έγιναν από το αεροδρόμιο στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Τους οκτώ μήνες με αναστολή τους αφήνουμε πίσω, κοιτάμε μόνο μπροστά. Την αφήνουμε πίσω τη στεναχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ», σχολίασε η ηθοποιός για τη δικαστική απόφαση.

Στην ηθοποιό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, το οποίο η κατηγορούμενη αιτήθηκε δια του δικηγόρου της Αλέξη Στεφανάκη.