Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου στον Θεολόγο Θάσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος ήρθε από την Αλβανία στη Θάσο με ΚΤΕΛ, με σκοπό να επιτεθεί στην πρώην σύζυγό του, την οποία τραυμάτισε σοβαρά.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 55χρονο, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται.

Ο 55χρονος την εντόπισε σε ένα μίνι μάρκετ και άρχισε να την κυνηγάει. Όταν η γυναίκα έφτασε στο σπίτι της, εκείνος έσπασε το παράθυρο, μπήκε μέσα και άρχισε να τη χτυπάει με μπουνιές και να τη μαχαιρώνει στο πρόσωπο. Η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι και έτρεξε στον δρόμο με τον 55χρονο να την κυνηγάει μέχρι που τους εντόπισαν περαστικοί και τότε τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Καβάλας. Αργότερα, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η αστυνομία εντόπισε τον άνδρα να περπατάει και τον συνέλαβε.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για μία σειρά αδικημάτων, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί και άλλο περιστατικό βίας από τον ίδιο δράστη εις βάρος της γυναίκας.