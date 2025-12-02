Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου στην Ελευσίνα ένας 14χρονος από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε κλαπεί την προηγούμενη ημέρα από την ίδια περιοχή.

Στη θέα των αστυνομικών ο ανήλικος επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ..

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 14χρονος ήταν ο δράστης της κλοπής του δικύκλου. Το όχημα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας.