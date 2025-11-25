Δυο επιμολυσμένα μηνύματα που της εστάλησαν ήταν αυτά που ευθύνονται για την παρακολούθηση της από το predator όπως περιέγραψε η πρώην διευθύντρια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ασφάλειας Πηνελόπη Μηνιάτη καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές.

Η μάρτυρας, η οποία δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων σχετικά με την απόφαση της να μην προσφύγει για το θέμα στη δικαιοσύνη, ανέφερε πως ήταν υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ ακόμη και τρεις μήνες μετά την αποστρατεία της σημειώνοντας πως πριν «παγιδευτεί» το κινητό της είχε δεχθεί και απειλητικό email.

Μάλιστα, η μάρτυρας ρωτήθηκε και για τις υποθέσεις που χειρίζονταν η υπηρεσία της, μεταξύ των οποίων, και αυτή της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ.

«Το 2023 έλαβα επιστολή από την Αρχή. Δεν υπέβαλα καμία έγκληση περίμενα να με καλέσουν» κατέθεσε ενώ συμπλήρωσε πως ενημέρωσε την υπηρεσία για το μήνυμα με τις απειλές που δέχτηκε. «Έλεγε ότι υπήρχε συμβόλαιο θανάτου και ότι θα με σκοτώσουν με 19 σφαίρες. Εγώ θύμωσα. Η οικογένεια μου φοβήθηκε» ανέφερε συμπληρώνοντας πως επιπλέον έγραφε «Εάν συνεχίσεις έτσι θα έχεις την τύχη του Γκιόλια ,του Καραϊβάζ και λοιπών άλλων».

Πρόεδρος: Υπήρχε περίπτωση να ερευνά η υπηρεσία σας κάποια υπόθεση των κατηγορουμένων;

Μάρτυρας: Δεν είχε πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψη μου .

Πρόεδρος: Αναζητήσετε για ποιο λόγο είσαστε στόχος από την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Το έμαθα από το πόρισμα το ’24.Η μόνιμη αιτιολογία για αυτές τις υποθέσεις είναι λόγοι Εθνικής ασφάλειας. Διάβασα ότι η ΕΥΠ δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες. Όλη αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο, δικηγόρο και ψυχική φθορά..

Πρόεδρος: Εσείς λόγω της θέσης σας είχατε γνωριμίες.

Μάρτυρας: Δεν με ξέρετε ..Δεν χρησιμοποιώ γνωριμίες και γι αυτό δεν δέχομαι πιέσεις.

Όταν η μάρτυρας ρωτήθηκε αν γνωρίζει τελικά τους λόγους που αποστρατεύτηκε απάντησε: «Όχι. Μπορώ να εικάζω χωρίς να είμαι σίγουρη. Διάφορες υποθέσεις που κάποιοι ενοχλήθηκαν» .

Ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Κυριάκου Μητσοτάκη την περίοδο 2019-2020 ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι το γραφείο του πρωθυπουργού δεν είχε ενημέρωση για τις παρακολουθήσεις.

«Από την προσωπική μας σχέση, θεωρώ ότι δεν είχε καμία σχέση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας ο οποίος σημείωσε πως «εάν υπήρχε κάτι θα το διαισθανόμουν».

«Δεν γνωρίζω κάτι για το κακόβουλο λογισμικό» κατέθεσε ο κ. Διακόπουλος ο οποίος υποστήριξε πως έμαθε από δημοσιεύματα ότι η ΕΥΠ είχε περιέλθει στην εποπτεία του πρωθυπουργού.

«Στην κατάθεση σας λέτε ότι είσαστε πεπεισμένος ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε καμία ιδέα για την υπόθεση» ήταν η ερώτηση του προέδρου με το μάρτυρα να απαντά: «Αυτή ήταν η εντύπωση που μου είχε μεταφέρει ο ίδιος. Η εκτίμηση μου είναι πως αν υπήρχε κάτι εγώ θα το διαισθανόμουν» .

Εισαγγελέας: Δεν είναι περίεργο που δεν μάθατε για την μεταφορά της ΕΥΠ?

Μάρτυρας: Όχι. Εγώ είχα αλλά καθήκοντα.

Εισαγγελέας: Παρά το γεγονός ότι είχατε συνάντηση μια φορά την εβδομάδα με τον πρωθυπουργό μάθατε από τις εφημερίδες για τη μεταφορά της ΕΥΠ.

Μάρτυρας: Υπήρχε στεγανό.

Εισαγγελέας: Και τότε πως ξέρατε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα; Εδώ δεν σας είπε για τη μεταφορά αρμοδιότητας της ΕΥΠ θα σας έλεγε κάτι για την υπόθεση;

Μάρτυρας: Αυτή ήταν η εκτίμηση μου. Διαισθανόμουν οτι δεν γνωρίζει κάτι.

Εισαγγελέας: Αυτό είναι οξύμωρο. Δεν σας έλεγε τίποτα ,αλλά από την επαφή σας όταν πίνετε τσάι με κουλουράκια σχηματίζετε αυτή την εντύπωση…

Ο μάρτυρας πιθανολόγησε ότι η ΕΥΠ παρακολούθησε και τον ίδιο. «Δεν έπεσα και από τα σύννεφα. Προφανώς δεν ήμουν κίνδυνος ασφαλείας» είπε.