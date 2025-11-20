Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από τα ξημερώματα ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν νωρίτερα σε κλαμπ στο Μπουρνάζι και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το περιστατικό και νωρίς το πρωί προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου προσωρινά υπεύθυνου του καταστήματος, ο οποίος εντοπίστηκε στην οδό Αγίας Παρασκευής στο Περιστέρι.

Παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ωστόσο, μετά από εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.