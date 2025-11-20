Για τον ξυλοδαρμό της ανήλικης κόρης του μίλησε ο πατέρας της 13χρονης που χτυπήθηκε άγρια από συνομήλικές της στο Περιστέρι. «Περάσαμε δύσκολα μέχρι να φτάσει η αστυνομία να ασχοληθεί με το θέμα», τόνισε το πρωί της Πέμπτης 20/11 και αναφέρθηκε στο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία πίσω από τον ξυλοδαρμό ήταν η σχέση της 13χρονης με ένα αγόρι. Η ανήλικη δέχτηκε μπουνιές και χαστούκια στο πρόσωπο.

«Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα με τα παιδιά, μάλιστα αυτά που αναφέρονται ως λόγοι στο βίντεο του δικού μου παιδιού και οποιοδήποτε βίντεο δεν είναι σίγουρα. Σίγουρα βρίσκουν προφάσεις για να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες τα παιδιά που έχουν τη βία μέσα τους. Τις αληθινές προφάσεις τις μαθαίνει η αστυνομία όταν ασχολείται. Περάσαμε πολύ δύσκολα, μέχρι να φτάσει η αστυνομία να ασχοληθεί με το θέμα. Παρουσιαστήκαμε στο τμήμα, κάναμε μήνυση κατά αγνώστου, μας έδωσαν να κάνουμε ιατροδικαστική εξέταση, δεν μας συμβούλευσαν σωστά, μας άφησαν να φύγουμε.

Παρουσιαστήκαμε στο τμήμα μετά από 5 μέρες, δώσαμε στοιχεία των παιδιών με ονόματα και βίντεο. Το βίντεο το βρήκα εγώ και το έδωσα στη δημοσιότητα. Βρήκα μέσω του διαδικτύου τους ανήλικους που έκαναν την καταγραφή, και όταν τους είπα ότι θα πάω στην αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο. Το κορίτσι που τραβάει το βίντεο, δεν ήξερε την κοπέλα που χτύπαγε. Η κοπέλα που χτυπά είπε ότι την “εντολή” την έδωσε η κοπέλα που τραβάει το βίντεο, και ότι το “ραντεβού” το είχε κλείσει η κοπέλα που σηκώθηκε να τους χωρίσει. Αλλά όλα αυτά έγιναν για μία 4η κοπέλα που ήταν φίλη τους», είπε ο πατέρας μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGΑ».

«Αυτό έγινε γιατί κάποιο παιδάκι προτίμησε την παρέα της δικής μου κόρης και όχι της άλλης κοπέλας. Είτε έγινε γιατί η κόρη μου δάνεισε κάποια ρούχα που ήταν μάρκας και δεν ήθελαν να τα επιστρέψουν. Ή για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Εδώ μιλάμε για έγκλημα και σύσταση συμμορίας, είναι πάνω από 3 άτομα και είχαν σχέδιο. Τα κορίτσια έχουν γνωριστεί σε διάφορες εκδηλώσεις σχολείων, γιατί είναι από άλλη περιοχή. Οι δύο γνωρίζουν την κόρη μου και η μία της είχε δανειστεί ρούχα που της είπε ότι θα τα επιστρέψει, και η δεύτερη όταν βρέθηκαν σε κάποιο κεντρικό σημείο, ζήτησε από την κόρη μου να πάνε πίσω για να μην τσακωθεί με άλλα κορίτσια, καθώς είχε γίνει μία φασαρία και η τρίτη που δεν τη γνώριζε η κόρη μου, εμφανίστηκε για να εκτελέσει το έργο τους. Αυτή που της ζήτησε να πάνε πίσω στο περιστατικό που προανέφερα, είναι αυτή που τραβά και το βίντεο», υπογράμμισε.

«Σύμφωνα με τα παιδιά, η κοπέλα που τραβάει το βίντεο έχει κάνει παρόμοια περιστατικά σε άλλους, αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, είναι αυτό που λένε τα παιδιά. Έχει αναλάβει ο δικηγόρος μου την υπόθεση. Έχει γίνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου», δήλωσε κλείνοντας ο πατέρας της 13χρονης.