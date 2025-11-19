Άμεση ήταν η απάντηση του Αρείου Πάγου στις αιτιάσεις του ΚΚΕ που καταγγέλλει ως απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή ζητώντας την άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων από το ΚΚΕ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Α.Π. αντεισαγγελέας, Καλλιόπη Βαρδάκη σε ανακοίνωση αναφέρεται στην «καταγγελία πολιτικού κόμματος, που αφορά τη διαβίβαση δικογραφίας από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στην οποία αναφέρεται ότι «δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή» επισημαίνοντας:

Κατά το άρθρο 62 του ισχύοντος Συντάγματος, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος, για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, εκτός των αυτόφωρων κακουργημάτων, ενώ κατά το άρθρο 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, οι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά βουλευτή, αφού ελεγχθούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποβάλλονται στη Βουλή δια του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δικογραφία σε βάρος βουλευτή, Γ.Γ. της Κ.Ε. πολιτικού κόμματος, η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση ιδιώτη. Η εν λόγω δικογραφία ελέγχθηκε από αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και επειδή τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα, ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών να μπορεί να την αρχειοθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα και, στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της στη Βουλή να εμφανίζεται ως αδικαιολόγητα διεκπεραιωτική και καταχρηστική, η δικογραφία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 62 του Συντάγματος και 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής».