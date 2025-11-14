Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση μπροστά από το Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ανοίγοντας και πανό.

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 23 προσαγωγές.

Ο Ρουβίκωνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την παρέμβαση του, υποστήριξε μεταξύ άλλων:

«Τι είναι το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη; Τίποτα άλλο από μια υποκριτική ένδειξης τιμής από το ελληνικό κράτος προς όσους πέθαναν πολεμώντας στο όνομά του. Ανάμεσα σε αυτούς, κάποιοι πέθαναν «υπερασπιζόμενοι τα πατρικά τους» κάποιοι άλλοι πολεμώντας να κατακτήσουν, στο όνομα αυτού του κράτους, τα πατρικά κάποιων άλλων, όλοι όμως έχουν ένα κοινό, πέθαναν».