Το 2024, σε καβγά έξω από μπαρ στο Ναύπλιο, δύο άτομα χτύπησαν έναν 52χρονο, ο οποίος έπεσε αναίσθητος στον δρόμο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε για μήνες, αλλά τελικά κατέληξε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Δέλης, μίλησε στο Live News για το περιστατικό. Όσο ο 52χρονος βρισκόταν στο νοσοκομείο, επικοινωνούσε με νοήματα μαζί του για να ενημερώνει για όσα συνέβησαν και υπέβαλε δύο μηνύσεις: η πρώτη κατά των δύο ανδρών που τον χτύπησαν και, τέσσερις μήνες μετά τον ξυλοδαρμό, κατά του ιδιοκτήτη του μπαρ και της φίλης του που ήταν μαζί του στο περιστατικό.

Ο άνδρας δεν συνήλθε ποτέ πλήρως μετά τον ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με την εκπομπή, ο 52χρονος ανέφερε: «Γνώριζα ότι η φίλη μου είχε διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη το μπαρ γιατί ήταν ανταγωνιστές. Ήξερα ότι με το να πάμε εκεί θα υπήρχε περαιτέρω κλιμάκωση της ήδη τεταμένης κατάστασης. Αφού η φίλη μου με πίεσε πολύ δέχθηκα να πάμε στο μπαρ.

Αυτή χόρευε προκλητικά όλη την ώρα, ενώ εγώ προσπαθούσα να διατηρήσω όσο το δυνατόν χαμηλότερο προφίλ για να μην δυναμιτίσω περαιτέρω την ατμόσφαιρα. Όσο περνούσε η ώρα, η φίλη μου γινόταν εριστική, καθώς ζητούσε από τον DJ να βάζει τα τραγούδια που ήθελε, ενώ εξακολουθούσε να χορεύει προκλητικά. Όταν οι υπάλληλοι μας είπαν ότι το μαγαζί πρέπει αν κλείσει, αντί να πληρώσουμε, άρχισε να φωνάζει ότι το μπαρ θα κλείσει μόνο όταν αυτή το θελήσει λέγοντας ταυτόχρονα στον DJ να μην διακόψει τη μουσική γιατί είχαμε ξοδέψει πολλά χρήματα.

Το προσωπικό επέμεινε ότι έπρεπε να κλείσει το μαγαζί και μας κέρασε μερικά σφηνάκια πριν παίξει το τελευταίο τραγούδι. Τότε η φίλη μου άρχισε να βρίζει και να ειρωνεύεται προς πάσα κατεύθυνση. Μου ζητούσε να την υποστηρίξω, αλλά εγώ δεν το έκανα. Αυτό την έκανε ακόμα πιο εριστική. Τότε, δύο εργαζόμενοι στο μπαρ μάς έδιωξαν και τους δύο από μέσα. Ενώ εγώ δεν προέβαλα αντίσταση, άρχισαν μόλις βγήκα από το μπαρ να με χτυπούν βίαια στο κεφάλι και το σώμα ενώ ταυτόχρονα με έβριζαν και με απειλούσαν. Ο ένας δράστης φορούσε κοκάλινα γάντια. Λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα αναίσθητος στο έδαφος. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα».

Ο 52χρονος παρέμεινε νοσηλευόμενος επτά μήνες και απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2025, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου τον Φεβρουάριο του 2025, με το παραπεμπτικό βούλευμα να κάνει λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Ωστόσο, πριν την εκδίκαση στο ακροατήριο, ο θάνατος του θύματος οδήγησε στο αίτημα να μετατραπεί η κατηγορία σε τετελεσμένη ανθρωποκτονία, κάτι που δεν έγινε.

Τελικά, οι δύο δράστες κρίθηκαν ένοχοι για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και καταδικάστηκαν σε 9 έτη κάθειρξης ο καθένας, χωρίς ελαφρυντικά και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην άσκηση της έφεσης. Θα παραμείνουν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κορίνθου.