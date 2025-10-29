Τραγική κατάληξη είχε ο ξυλοδαρμός ενός 52χρονου άνδρα στο Ναύπλιο, το 2024, ο οποίος κατέληξε έπειτα από μήνες νοσηλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από μπαρ της περιοχής. Σύμφωνα με το βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ένας καβγάς για ασήμαντη αφορμή εξελίχθηκε σε άγρια επίθεση. Ο 52χρονος, ο οποίος είχε βγει για διασκέδαση με τη 40χρονη φίλη του, πιάστηκε στα χέρια με δύο άνδρες. Οι δράστες τον χτύπησαν επανειλημμένα στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο οδόστρωμα με έναν δυνατό γδούπο.

Η γυναίκα που τον συνόδευε προσπάθησε να ζητήσει τον λόγο, όμως ένας από τους άνδρες τη χτύπησε και την έριξε κάτω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του 52χρονου, ενώ μια γυναίκα από το εσωτερικό του μαγαζιού ακούγεται να φωνάζει έντρομη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί σοβαρό τραύμα με τρύπα 5 εκατοστών στο κρανίο. Παρέμεινε διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, επικοινωνώντας μόνο με νοήματα, και πριν καταλήξει υπέβαλε μήνυση κατά των δύο ανδρών, της φίλης του και του ιδιοκτήτη του μπαρ, τους οποίους θεωρούσε ηθικούς αυτουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το mega, ο 52χρονος και η φίλη του είχαν προηγουμένως διαφωνήσει για το πού θα συνέχιζαν τη βραδιά τους. Η 40χρονη φέρεται να ήθελε να πάνε στο συγκεκριμένο μπαρ, παρά το γεγονός ότι είχε επαγγελματικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του. Ο 52χρονος αρχικά διαφώνησε, όμως τελικά πήγαν στο μαγαζί, απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία.