Στην Κρήτη έχουν στραφεί τα βλέμματα μετά το φονικό που σημειώθηκε στη γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο. Οι φόβοι για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα ενισχύονται, με αποτέλεσμα η αστυνομική παρουσία στην περιοχή να είναι ιδιαιτέρως έντονη.

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο 1/11 έλαβε ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου, ενώ τονίζει πως πέταξε σε χωράφι στο Ελαφονήσι το όπλο που χρησιμοποίησε για να πυροβολήσει τον συγγενή του και τόνισε πως το πήρε μαζί του για να ρίξει μπαλωθιές.

«Ο 23χρονος πήγε στο γλέντι με ένα 22άρι όπλο. Είναι πολύ εύκολο να σκοτώσεις με αυτό σε μικρές αποστάσεις. Αυτό το όπλο δεν είναι για μπαλωθιές», σχολίασε μιλώντας στο Mega ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

O 23χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο συγγενή του

«Τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του θύματος από την πλευρά της μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αποκάλυψε πως εδώ και 15 χρόνια οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν μεταξύ τους και κατήγγειλε πως μέλη της οικογένειας του δράστη είχαν επιτεθεί στο παρελθόν στη μητέρα του 52χρονου.

Με δάκρυα στα μάτια η γυναίκα ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα θάψει τον σύζυγό της στο χωριό του, διότι τον πρόδωσε.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο», δήλωσε.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν», σημείωσε.