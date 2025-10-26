Συνολικά 332 τροχαίες παραβάσεις βεβαίωσαν αστυνομικοί σε ελέγχους που έκαναν, στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

137 για υπερβολική ταχύτητα,

5 για αυτοσχέδιους αγώνες,

7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

4 για στέρηση κρατικών πινακίδων,

10 για στέρηση σιγαστήρα εξάτμισης – θόρυβος,

1 για μέθη,

4 για παραβίαση σηματοδότη,

23 για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και

136 λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Τα μπλόκα της Τροχαίας θα συνεχιστούν με έμφαση στα αλκοτέστ και τους ελέγχους νομιμότητας. Τα αυξημένα μέτρα ισχύουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ.

Η αστυνομία υπενθυμίζει ότι το δόγμα «μηδενικής ανοχής», που εφαρμόζεται από τον Αύγουστο, έχει ήδη οδηγήσει σε χιλιάδες κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με στόχο τη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ζωής των πολιτών.