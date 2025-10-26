Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν περαστικοί εντόπισαν έναν νεαρό άνδρα απαγχονισμένο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, o 29χρονος βρέθηκε νεκρός κρεμασμένος από δέντρο, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για περίπτωση αυτοκτονίας.