Την ερχόμενη Πέμπτη θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο του Αυτοφώρου ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών στο ίδιο δωμάτιο με το ενός έτους κοριτσάκι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Η δίκη του κατηγορούμενου, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών, αναβλήθηκε

Προκειμένου να κληθεί η σύζυγος του για να καταθέσει αλλά και να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο 27χρονος ο οποίος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών π.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί του περασμένου Σαββάτου όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κλήθηκαν σε διαμέρισμα στα Πατησια από τη μητέρα του παιδιού που ήταν αναίσθητο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου αρχικά διασωληνώθηκε αλλά πλέον έχει πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.