Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών στο ίδιο δωμάτιο με το ενός έτους κοριτσάκι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Ο 27χρονος έχει παραπεμφθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο προκειμένου να δικαστεί κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί του περασμένου Σαββάτου όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κλήθηκαν σε διαμέρισμα στα Πατησια από τη μητέρα του παιδιού που ήταν αναίσθητο.Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου αρχικά διασωληνώθηκε αλλά πλέον έχει πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Πώς το μόλις 12 μηνών βρέφος έχασε τις αισθήσεις του από τα ναρκωτικά του πατέρα του

Tο μόλις 12 μηνών βρέφος βρέθηκε αναίσθητο μέσα στο σπίτι του στα Πατήσια, επειδή είχε εισπνεύσει τα ναρκωτικά που κάπνιζε δίπλα του ο πατέρας του.

Το κοριτσάκι βρέθηκε από τη μητέρα του χωρίς τις αισθήσεις του με τη γυναίκα αρχικά να νομίζει πως κοιμάται βαριά.

Η μητέρα το σκούνταγε και αυτό δεν αντιδρούσε και έτσι φώναξε για βοήθεια, ενώ οι γείτονες είδαν τη γυναίκα να κλαίει πάνω από το παιδί.

Αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το κοριτσάκι στο Παίδων και οι γιατροί έδωσαν τιτάνια «μάχη», ώστε να το κρατήσουν στη ζωή.

Ανταποκρίθηκε θετικά και γρήγορα στη φαρμακευτική αγωγή

Σύμφωνα πληροφορίες, το παιδί είναι καλύτερα στην υγεία του και φαίνεται πως είχε εισπνεύσει τη ναρκωτική ουσία, αλλά δεν είχε κάνει κατάποση αυτής.

Το μωρό ανταποκρίθηκε θετικά και γρήγορα στη φαρμακευτική αγωγή και το μεσημέρι της Κυριακής 12/10 αποσωληνώθηκε, παραμένοντας πάντως υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.