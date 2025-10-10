Σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και εννέα μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας ένας ηλικιωμένος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης εγγονής του σε περιοχή της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας και για διάστημα περίπου δύο ετών.

Η ανήλικη αποκάλυψε στη μητέρα της όσα είχε βιώσει, την περίοδο που οι δυο τους ζούσαν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Μετά την καταγγελία της, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορούμενου, ο οποίος είχε ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία είναι ψευδής και πως η ανήλικη υποκινήθηκε από τη μητέρα της, η οποία -σύμφωνα με τον ίδιο- είχε προσωπικές και οικονομικές διαφορές μαζί του.

Η εισαγγελέας, στην αγόρευσή της, επισήμανε ότι η κατάθεση της ανήλικης θεωρείται αξιόπιστη, λαμβάνοντας υπόψη και την αξιολόγηση της παιδοψυχολόγου και πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για όλες τις πράξεις για τις οποίες παραπέμφθηκε με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, σύμφωνα με το larissanet.

Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 9 μηνών για τα αδικήματα του βιασμού, της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών. Επιπλέον, αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να επιστρέψει στη φυλακή.