Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στα Γαλανέικα Λαμίας, όταν ομάδα ανδρών προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς με αυτοκίνητο κοντά στον Άγιο Αθανάσιο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που έθεσε σε ετοιμότητα τα πληρώματα της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης, που δεν άργησαν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο και να το ακινητοποιήσουν στην παρακαμπτήρια οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον 27χρονο Ρομά οδηγό να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης, εκείνος προσποιούνταν ότι αδυνατούσε να φυσήξει στο αλκοολόμετρο, επιχειρώντας να αποφύγει τη διαδικασία. Τελικά, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Κατόπιν, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση των πινακίδων του οχήματος, ως διοικητικό μέτρο λόγω στέρησης διπλώματος, με τον νεαρό να εξοργίζεται, να τους εξυβρίζει και να προσπαθεί να τους παρεμποδίσει.

Προσήχθη στο Τμήμα Τροχαίας Λαμίας και συνελήφθη για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής, της εξύβρισης, αλλά και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς στη μέτρηση που του έγινε στο Τμήμα βρέθηκε στις δύο μετρήσεις με 0,63‰ και 0.66‰ στον εκπνεόμενο αέρα, αντίστοιχα.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας με συνήγορο υπεράσπισης το Δημήτριο Κρούπη. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή για τις πράξεις της απειλής, εξύβρισης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων.