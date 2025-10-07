Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό, την περασμένη Παρασκευή και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι.

Ο κατηγορούμενος έδωσε εξηγήσεις για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβη και τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 25χρονος απολογούμενος αποδέχθηκε την πράξη που του αποδίδεται, ωστόσο, φέρεται να ισχυρίστηκε πως βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε στον οδηγό με κλειδί όταν εκείνος έβρισε τη μητέρα του.