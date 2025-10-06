Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο ένας εκ των δύο νεκρών του διπλού φονικού, είχε δεχτεί πρόσφατα δύο σοβαρές επιθέσεις από άγνωστο ή αγνώστους, με αποτέλεσμα να φοβάται για τη ζωή του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε, είχε μεταφερθεί δύο φορές σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, μετά από επιθέσεις σε βάρος του.

Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο, όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με κάποια επιπόλαια τραύματα. Η δεύτερη και πιο σοβαρή ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο άνδρας δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κορίνθου, όπου εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή, κ. Νίκο Κοτακίδη, και στη συνέχεια του έγιναν ράμματα και παρέμεινε για νοσηλεία για λίγα 24ωρα στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση σύμφωνα με την εκπομπή του Star είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, δεν ήθελε να δοθεί συνέχεια και να κινηθεί δικαστικά εναντίον του ανθρώπου ή των ανθρώπων που του επιτέθηκαν.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του και γι’ αυτό και είχε εγκαταλείψει το σπίτι του κι έμενε στον χώρο του κάμπινγκ.

Σημείωσαν επίσης ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, δεν είχε διενέξεις, ήταν άψογος επιχειρηματίας, άριστος χαρακτήρας και δεν είχε ακουστεί να έχει χρέη ή οικονομικές διαφορές με κάποιους.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής, με θύματα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ της περιοχής και τον φίλο του, επιστάτη στο κάμπινγκ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, 68 ετών, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το έγκλημα έγινε μπροστά στον επιστάτη, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει και αμέσως μετά να εγκαταλείπει το σημείο.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.