Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία πήραν το δρόμο για τη φυλακή τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ μέσω πλαστών τιμολογίων από «εικονικές» εταιρείες.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα των οκτώ κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια την Κυριακή και απολογήθηκαν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ωστόσο οι τέσσερις δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2.000 ευρώ.

Από την πρώτη ομάδα με τους εννέα κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο, προφυλακίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού.

Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για βαρύτατα ποινικά αδικήματα τα οποία αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά στοιχεία. Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, φέρεται να ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες.