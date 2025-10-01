Ξέφυγε η κατάσταση ανάμεσα σε δύο αδέρφια στο Βόλο που τσακωνόντουσαν, με τον 26χρονο να απειλεί πως θα μαχαιρώσει την αδερφή του.

Σύμφωνα με το gegonota.news αντιμέτωποι στα δικαστήρια βρέθηκαν ο 26χρονος και η 24χρονη αδελφή του από τον Βόλο, καθώς ο νεαρός απείλησε τη δεύτερη πώς θα αρπάξει μαχαίρι και θα τη σκοτώσει, κατά τη διάρκεια έντονου καυγά που είχαν τα δύο αδέρφια, παρουσία της μητέρας τους, η οποία μάλιστα ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 11:10, στον Βόλο, όταν κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν έντονα και η μητέρα τους κάλεσε τις αρχές, ανήμπορη να κατευνάσει τα πνεύματα.

Στη δίκη που ακολούθησε, η 24χρονη κηρύχθηκε αθώα. Ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, υπό τον όρο να αποχωρήσει από την οικία όπου κατοικούν και οι τρεις μαζί.