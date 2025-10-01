Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες τα μέλη του κυκλώματος με τις επιστροφές ΦΠΑ

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση των «εικονικών» εταιρειών, μέσω των οποίων φέρονται να προχωρούσαν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας τεράστια παράνομα οφέλη με επιστροφές ΦΠΑ.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων. Συγκεκριμένα ασκήθηκε δίωξη για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

για τη διάπραξη κακουργημάτων Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση

κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση Άμεση συνέργεια στην απάτη

Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων

με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Σύμφωνα με τις Αρχές τα κέρδη του κυκλώματος άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών εμφανίζονται να εντοπίστηκαν τραπεζικά παραστατικά, σφραγίδες, αλλά και μετρητά σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να μάζευαν σε σακούλες τα χρήματα, κάτι που καταγράφεται σε βίντεο και φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία.