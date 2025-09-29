Σοκ προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ενός δίχρονου αγοριού σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό στην περιοχή του Αυλώνα. Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν η μητέρα του παιδιού παρατήρησε σοβαρά σημάδια τραυματισμού κατά την παραλαβή του, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, το παιδί τις τελευταίες εβδομάδες παρουσίαζε αλλαγή στη συμπεριφορά του. Δυσκολευόταν στον ύπνο και κάθε πρωί πριν πάει στον σταθμό έκανε εμετό. Οι γονείς είχαν ήδη αρχίσει να υποψιάζονται ότι κάτι ανησυχητικό συνέβαινε στον χώρο φύλαξης.

Όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί της, διαπίστωσε πως έφερε εμφανές τραύμα στο χείλος, καθώς και ένα έντονο κενό στο τριχωτό της κεφαλής, που θύμιζε εκρίζωση μαλλιών.

Αρχικά, η σύζυγος του διευθυντή του σταθμού η οποία εργαζόταν εκεί μαζί με μια δασκάλα, υποστήριξαν ότι τα τραύματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια να προστατευθεί το παιδί από πιθανή πτώση, ισχυριζόμενες πως τραβήχτηκαν κατά λάθος τα μαλλιά του για να μην χτυπήσει σε πόρτα.

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή τέθηκε υπό αμφισβήτηση όταν τρίτη εργαζόμενη στον σταθμό ενημέρωσε τη μητέρα πως ο διευθυντής είχε μεταφέρει τον μικρό στην κουζίνα για περίπου μισή ώρα. Όταν επέστρεψε, το παιδί είχε βρεγμένο κεφάλι και λίγο αργότερα εμφανίστηκε το τραύμα στο κρανίο.

Ο διευθυντής, καταθέτοντας στην αστυνομία, παραδέχτηκε ότι άρπαξε το παιδί από τα μαλλιά, υποστηρίζοντας πως το έκανε σε μια προσπάθεια να το συγκρατήσει, καθώς κινδύνευε όπως είπε να πέσει από καρέκλα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το παιδί ήταν ανήσυχο επειδή δεν έτρωγε.

Η μητέρα υπέβαλε μήνυση, ενώ το παιδί εξετάστηκε αρχικά από παιδίατρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Εκεί, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε ότι το κενό στο τριχωτό της κεφαλής προκλήθηκε από βίαιη εκρίζωση των μαλλιών.

Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού συνελήφθη, ενώ σε δεύτερο χρόνο συνελήφθη και η σύζυγός του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να συγκαλύψει το περιστατικό, παρουσιάζοντας ψευδή εκδοχή για την προέλευση των τραυμάτων.

Την ίδια ώρα, τρεις εργαζόμενες στον σταθμό υπέβαλαν την παραίτησή τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναταραχή στο εσωτερικό της δομής.