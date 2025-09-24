«Πάει να ταυτίσει τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα. Αυτά τα είχαμε περάσει και στη χώρα μας όταν άνοιξαν τα σύνορα για πρώτη φορά από την Αλβανία και άνοιξαν οι φυλακές του Μπερίσα τότε και πραγματικά είχε αυξηθεί η εγκληματικότητα. Τώρα έχουμε ισορροπήσει σε επίπεδο σοβαρής εγκληματικότητας», είπε ο καθηγητής εγκληματολογίας, Γιάννης Πανούσης, αναφορικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ από τη Νέα Υόρκη, σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση, ο οποίος (σ.σ. ο Τραμπ) θέλοντας να τη συσχετίσει με την εγκληματικότητα, έφερε ως παράδειγμα τη χώρα μας και είπε ότι το 54% των φυλακισμένων είναι παράνομοι μετανάστες.

Ο καθηγητής εγκληματολογίας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, είπε: «Αυτοί οι αριθμοί είναι γνωστοί. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν θέλεις να κάνεις μια ανάλυση πρέπει να δεις ποιες εθνικότητες είναι, δεύτερον θες να δεις για ποια εγκλήματα και τρίτον να καταλάβουμε την έννοια της ορατότητας. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε σε μια άλλη χώρα, είναι ορατοί, πολλαπλώς ορατοί και προφανώς δεν εντάσσει μέσα κάποιους αλλοδαπούς τουρίστες, οι οποίοι πάνε σε μια χώρα με αρκετά λεφτά στην τσέπη τους αλλά παρανομούν. Εντάσσει τους εξαθλιωμένους μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό, ο τρόπος που εμφανίζονται, που ζουν, που κινούνται επιτρέπει στην αστυνομία να κάνει καλύτερο έλεγχο ή συνεχή έλεγχο ή επί τούτου έλεγχο, οπότε συλλαμβάνονται, καταδικάζονται, δεν έχουν οι πιο πολλοί και σταθερή κατοικία, επάγγελμα κλπ και γεμίζουν τις φυλακές μας. Αλλά θέλει λίγο προσοχή, διότι, εντάξει, οι αριθμοί είναι αυτοί, αλλά δεν είναι αυτή η ερμηνεία».

«Πρέπει να συνεννοηθούμε ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Δεν αφήνει ο καθένας το σπίτι του στα καλά καθούμενα. Δηλαδή από τη μια μεριά δημιουργούνται οι συνθήκες του πολέμου, των εμφυλίων, των καταστροφών κτλ και μετά κατηγορούμε τα θύματα γιατί προσπαθούν να βρουν ένα άλλο σπίτι σε ένα άλλο μέρος», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο Γιάννης Πανούσης: «Ακόμα και αν υπάρχει η φτώχεια ή όλο το ζήτημα του περιβάλλοντος, έλλειψη νερού, έλλειψη τροφής, δεν το προκάλεσαν οι ίδιοι. Θέλει διαχείριση».

«Πάντως, αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Αμερικής επηρεάζει την Ευρώπη που αυτή επηρεάζει την Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχει ένας συσχετισμός σε όλα αυτά. Αλλά το να πεις ότι θα προσέξω λίγο την πολιτική μου τη μεταναστευτική, αφήνω την άλλη, την αντεγκληματική, διότι χρεώνουν και στους μετανάστες το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι πολυεθνικές, είναι ένας Ρώσος, ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, ένας Έλληνας. Μην τα χρεώσουμε όλα σε αυτούς».

«Αλλά για να έρθουμε πάλι στη μεταναστευτική πολιτική, πραγματικά θέλει μελέτη το ζήτημα. Θέλει μελέτη πού, πώς, πότε», σημείωσε ο Γιάννης Πανούσης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ανεξάρτητα από την γεωπολιτική πλευρά, υπάρχει μία μεγάλη συντηρητικοποίηση στην πολιτική του Τραμπ και στη ρητορική του, η οποία επηρεάζει όλο τον κόσμο και είναι στα ζητήματα των δύο φύλων, στα ζητήματα της μετανάστευσης, της εγκληματικότητας, «δηλαδή αλλάζει τελείως την ατζέντα όπως την είχαμε συνηθίσει σε δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες και επηρεαζόμαστε όλοι σε αυτά για πολλά ζητήματα».