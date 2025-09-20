Ακόμα ένα περιστατικό ομοφοβικής βίας έρχεται στο φως, αυτή τη φορά στο κέντρο της Αθήνας. Δύο νεαροί άνδρες, που καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν ομοφοβική επίθεση επειδή απλώς κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και αντάλλαξαν ένα φιλί, μίλησαν για το σοκ που βίωσαν. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Ανάφης, όταν το ζευγάρι περίμενε το νυχτερινό τρόλεϊ.

Η μαρτυρία του θύματος

Ένα από τα θύματα περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega: «Είχαμε γυρίσει από νυχτερινή έξοδο και περιμέναμε στην στάση του τρόλεϊ το νυχτερινό, το 11, που περνά από εδώ για να πάρει τον φίλο μου να πάει στο σπίτι του», είπε.

Λίγα λεπτά αργότερα, η αναμονή μετατράπηκε σε εφιάλτη. «Ήμασταν περίπου εδώ στη γωνία, στη συμβολή των οδών Ανάφης και Πατησίων. Κρατιόμασταν χέρι – χέρι, δώσαμε δυο φιλιά. Δεν είχαμε διαπιστώσει όσο το κάναμε αυτό ότι στην γωνία ακριβώς από κάτω, στο φανάρι της οδού Ουίλιαμ Κινγκ και Πατησίων, ένα αυτοκίνητο μας είχε εντοπίσει. Πλησίασε στο σημείο στο οποίο στεκόμασταν όρθιοι και πιανόμασταν χέρι-χέρι. Ο συνοδηγός βγήκε ο μισός έξω από το παράθυρο, μας πέταξε ένα ποτήρι καφέ, μας λέρωσε, μας έκανε χάλια και μας φώναξε @@@@. Ήμασταν μετά πολύ σοκαρισμένοι και οι δύο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου συμβεί κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Το δίλημμα της καταγγελίας

Μετά το περιστατικό, τα θύματα βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ, με το ένα από αυτά να περιγράφει τα ανάμεικτα συναισθήματα που ένιωσε. «Νιώθω μεγάλη απογοήτευση και φόβο. Ένιωθα διαφόρων ειδών συναισθήματα. Δεν ήμουν βέβαιος αν ήθελα να το κάνω (σ.σ. την καταγγελία). Με ενθάρρυναν όμως άτομα από το περιβάλλον μου και σκέφτηκα ότι αν δεν το κάνεις εσύ, δεν θα το κάνει κανείς για σένα».

Η απόφαση για τη δημοσιοποίηση και την καταγγελία έγινε συνειδητά, παρά τον φόβο που βίωσαν. Η επίσημη καταγγελία στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας έγινε επώνυμα, ενώ η επιλογή της ανώνυμης εμφάνισης στην τηλεόραση είχε έναν συγκεκριμένο σκοπό. «Μπορεί να φαίνεται σε πολλούς ασυνεπές όταν μιλάμε για αποδοχή και ζητάμε ορατότητα να προβαίνουμε σε μια ανώνυμη καταγγελία, όμως η επίσημη καταγγελία στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας έγινε επώνυμα. Η αλήθεια είναι ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα βιώνουν πολύ άγχος, στρες και στιγματισμό από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, οπότε νομίζω πως κάποιες φορές και η ανωνυμία είναι χρήσιμη», εξήγησε.