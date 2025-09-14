Με χειροπέδες κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής ο γιος πολύ γνωστού έντεχνου τραγουδιστή μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην πλατεία Μοναστηρακίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν φίλο του εντοπίστηκαν από τους άνδρες της ΕΛΑΣ την ώρα που τσακώνονταν με τον οδηγό ενός ταξί. Επιχείρησαν να τον ελέγξουν, αυτός αντιστάθηκε, σύμφωνα με τους αστυνομικούς άρχισε να τους εξυβρίζει και όταν αυτοί επιχείρησαν να τον βάλουν στο περιπολικό για να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων, τότε χτύπησε δύο φορές με κουτουλιά έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε με χειροπέδες στο ΑΤ Ακροπόλεως, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ο αστυνομικός πήγε προληπτικά στο 401ΓΣΝΑ για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις.