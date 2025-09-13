Σοκ έχει προκαλέσει στην Κεφαλονιά η είδηση ότι το θύμα του τραγικού τροχαίου στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος είναι ο 23χρονος Νίκος Ρώσσης.

Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα ο νεαρός ποδοσφαιριστής να χάσει τη ζωή του.

Ο Νίκος Ρώσσης εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στη Σκάλα και είχε ξεχωρίσει από μικρή ηλικία για το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο, έχοντας περάσει από ακαδημίες και ομάδες της Κεφαλονιάς, αλλά και της Αργυρούπολης. Από φέτος επρόκειτο να επιστρέψει στην ομάδα των Πρόννων, με την οποία θα συνέχιζε την αθλητική του πορεία.

Συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες έχουν βυθιστεί στο πένθος με τον ξαφνικό θάνατο του νεαρού, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Πώς έχασε τη ζωή του ο 23χρονος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kefaloniafocus, όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται από τις αρχές. Ένας ψαράς, που βρισκόταν με τη βάρκα του στη θαλάσσια περιοχή, εντόπισε το βυθισμένο όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων, προσπαθώντας να φτάσουν στο όχημα που είχε βυθιστεί. Η επιχείρηση ανάσυρσης ολοκληρώθηκε λίγη ώρα αργότερα, όμως, δυστυχώς, ο νεαρός οδηγός δεν είχε επιβιώσει.