Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο 24χρονοι που κατηγορούνται για εμπλοκή σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα και θύματα δύο νεαρά αδέλφια. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία των παθόντων, συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής, στην περιοχή Βότση, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους προσέγγισε απειλητικά δύο αδέλφια και αφού τα εξύβρισε, επιτέθηκε εναντίον τους με γροθιές και το κεφάλι του. Ο ίδιος φέρεται επιπλέον πως επιχείρησε να αποσπάσει την μπλούζα με διακριτικά ομάδας που φορούσε το ένα από τα δύο θύματα. Στην ίδια περιοχή κατέφθασε και ο δεύτερος 24χρονος που κατηγορείται ότι παρείχε συνδρομή στην επίθεση, η οποία ανακόπηκε μετά από παρέμβαση διερχόμενου πολίτη.

Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν το επόμενο 24ωρο και εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αθλητικού νόμου.

Απολογούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι τα κίνητρα του επεισοδίου ήταν οπαδικά, όπως επίσης ότι έγινε προσπάθεια να αφαιρεθεί η μπλούζα, ενώ φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι όλα ξεκίνησαν μετά από φραστική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης παρακολούθησης αγώνων της ομάδας τους.

Πηγή: ΑΠΕ