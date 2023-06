Όλο και πιο αριστερά το στρίβει το τιμόνι ο Αλέξης Τσίπρας σε σημείο που πλέον έχει αρχίσει, όπως μαθαίνω, και ενοχλεί και στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Όπως μου έλεγαν αργά χθες το βράδυ, η απόφασή του να στρίψει προς τα αριστερά θα είναι επιζήμια, ενώ καυτηρίαζαν το γεγονός πως έχει αλλάξει απόψεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε σημείο που μπερδεύει και τους απλούς ψηφοφόρους. Η έκπληξη ήρθε από την συνέντευξη που είχε δώσει νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και στον Αντώνη Σρόιτερ, όπου είπε: «Η χώρα εδώ και μία τετραετία κινείται σε μία άλλη επιχειρησιακή γραμμή από τη δική μας. Μπορεί αυτό που λέω σήμερα να έχει πολιτικό κόστος, να μην αρέσει στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί στην ελληνική κοινωνία να αρέσει αυτή η γραμμή, να μην νοιάζεται πολύ αν κάποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν, να πνιγούν στη θάλασσα. Εγώ θεωρώ ότι η ανθρώπινη αξία είναι προτεραιότητα, έχω μια άλλη άποψη. Κι επειδή στην πολιτική δεν μπήκα για να κοιτάω το πολιτικό κόστος αλλά για να υπερασπίζομαι αξίες, αυτό θα κάνω και σήμερα». Αυτή η φράση προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις ήδη από χθες το βράδυ.

Η απομάκρυνση από την σοσιαλδημοκρατία

Οι επιμελείς αναγνώστες της στήλης θα θυμάστε που σας είχα ενημερώσει εγκαίρως για την επιθυμία των Ευρωπαίων σοσιαλιστών να μετακινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ευρωομάδα τους. Αυτό νομίζω, όπως μου έλεγε ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ περί τα μεσάνυχτα, δεν υπάρχει πλέον. Και αυτό που υπάρχει ως αίσθηση πλέον σε τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η μεταστροφή του. Θυμηθείτε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα μήνα για τον φράχτη στον Έβρο που δεν τον καταδίκαζε αλλά με εύσχημο τρόπο ήταν θετικός. Αυτά για την προεδρική ομάδα, καθώς η αριστερή τάση αντιδρούσε και ήταν κάθετα αρνητική. Η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ όμως στην ιδεολογική ταυτότητα του 2012, σημαίνει ότι φαίνεται πως εγκαταλείπει οριστικά τη μάχη για τον μεσαίο χώρο και θα περιχαρακωθεί στο ρόλο της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Τι ψάχνει ο Αλέξης

Στο θεώρημα περί «άδειας κάλπης» -που αντικειμενικά δεν είναι- και ο στόχος που βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, είναι να επιχειρηθεί να δοθεί η εκλογική μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Ουτοπικό; Προφανώς με βάση τους συσχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο ρεαλιστικός και αντικειμενικός στόχος του Αλέξης Τσίπρα όπως μαθαίνω είναι να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ένα αποτέλεσμα τέτοιο που δεν θα αφήνει ανεξέλεγκτη και παντοδύναμη μια πολιτική δύναμη, όποια και αν είναι αυτή, «διότι αυτό δεν είναι καλό ούτε για την κοινωνία αλλά ούτε και για τη Δημοκρατία, ούτε για τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος». Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα αίτια της ήττας, αυτή δεν μπορεί να γίνει πριν από τις εκλογές και ταμείο θα γίνει μετά. Ποιος όμως είναι ο πήχης για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μετά από μια συντριβή, ένα σοκ όπως αυτό της 21ης Μαΐου. «Ο πήχης είναι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να ανατρέψουμε αυτό τον συσχετισμό» αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά ρώτησα στην ηγετική ομάδα για να δω τι συμβαίνει.

Οι τρεις ζώνες

Στις προηγούμενες εκλογές, η αφετηρία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ήταν το 31,53% των βουλευτικών εκλογών του Ιουλίου 2019. Η μεγάλη κατρακύλα όμως άλλαξε τα πάντα. Τώρα είναι σαφές ό,τι από το περίπου 20% και πάνω είναι ο κεντρικός στόχος και οποιοδήποτε άλλο ποσοστό κάτω θα ανοίξει την…κομματική «πύλη της κολάσεως» με θέμα για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν τρεις ζώνες, η ζώνη ασφαλείας, δηλαδή ποσοστά για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μεταξύ 22-25% που είναι ένα αποτέλεσμα διαχειρίσιμο που τον κρατάει στο παιχνίδι, η διακεκαυμένη ζώνη με ποσοστά μεταξύ 20-21% (αντίστοιχα του Μαΐου), κάτι που θα δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Και υπάρχει και η ζώνη κινδύνου με ποσοστά 18-20%, σε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή οποιοδήποτε ποσοστό κάτω από το 20% του Μαΐου αυτόματα θα οδηγήσει σε ραγδαίες εξελίξεις.

Τι δείχνουν οι κρυφές δημοσκοπήσεις

Ένας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που βάσει κρυφών δημοσκοπήσεων φαίνεται πως έχει πάρει την κάτω βόλτα και οι απώλειες δε λένε να σταματήσουν. Αν μπορούσαν στο κόμμα να πήγαιναν αύριο στις εκλογές και να είχαν μία εβδομάδα λιγότερη, βάζοντας τέλος στην προεκλογική περίοδο, θα το έκαναν δίχως δεύτερη σκέψη. Γιατί; Μαθαίνω πως τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κλείσουν στο 18%, κάποιοι, οι πιο ρεαλιστές οι περισσότερο απαισιόδοξοι, εκτιμούν ακόμη και στο 17%. Μαρτύριο που όλοι παρακαλούν να τελειώσει, ειδικά όσοι είχαν πείσει τον Αλέξη Τσίπρα πως πάνε καλά και θα πρωταγωνιστήσουν στις εκλογές του Μαΐου. Και όταν τελειώσουν όλα, θα έρθει η ώρα της κριτικής. Γιατί με ένα 17-18%, θα ακουστούν πολλά στο εσωτερικό του κόμματος.

Τα πέντε σημεία συζήτησης

Για να δούμε όμως στις αναλύσεις που κάνουν στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα μερικά σημεία που εστιάζουν και τα οποία μου τα επεσήμαναν: 1. Την τελευταία μέρα αποφάσισε το 20% των ψηφοφόρων τι θα ψηφίσει δηλ 1.206.000 ψηφοφόροι. Οι 618.000 επέλεξαν ΝΔ και 156.000 ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, 2. ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχασε και στις 3 εκλογικές περιφέρειες που ήταν υποψήφιος ο Τσίπρας, δηλαδή Ηράκλειο, Α’ Πειραιά και Σέρρες, 3. ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ηττήθηκε και στις 9 μονοεδρικές, 4. είχε μεγάλη πτώση ακόμα και σε λαϊκές περιοχές όπως στη Β’ Πειραιώς (που έπεσε στο 20,75% από το 38,22% το 2019 και 5. το 31,5% των ψηφοφόρων 17-24 ετών ψήφισαν Ν.Δ., ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 28,8%. Το 54% των ελεύθερων επαγγελματιών ψήφισε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ το 17.3%.

Χαμός μεταξύ Βαρβιτσιώτη με Τζανακόπουλο

Και εκεί που τηλεφωνούσε μεταμεσονύκτια για τη στήλη, και μετά από τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ιρλανδία, όπου κερδίσαμε 2-1 για προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, έμαθα για την σύγκρουση στον τηλεοπτικό σταθμό Attica του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του Δημήτρη Τζανακόπουλο οι οποίοι και αντάλλαξαν «βαριές» κουβέντες για το μεταναστευτικό. Κατά τη διάρκεια της έντασης ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είπε απευθυνόμενος στον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη: «Γιατί είσαι ψεύτης και πολιτικάντης, άθλιος και αχρείος;», με τους δημοσιογράφους της εκπομπής να του ζητούν να σταματήσει τους χαρακτηρισμούς. Έντονης η κόντρας τους.

Το φάλτσο της Λινού

Και εκεί που συζητάμε για την κόντρα Βαρβιτσιώτη και Τζανακόπουλου, μαθαίνω για την ενόχληση που υπάρχει για την Αθηνά Λινού που για μια ακόμη φορά έκανε φάλτσο που συζητήθηκε αρνητικά σε κύκλους της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε τώρα και βγήκε μάλιστα τόσο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών όσο και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ζήτησαν από την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει συγγνώμη από τους παιδιάτρους; Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος για την Υγεία, ουσιαστικά, άφησε να εννοηθεί πως ο ιδιώτης παιδίατρος είναι τόσο καλός όσα και τα χρήματα που παίρνει. Συγκεκριμένα, η Αθηνά Λινού είπε πως «όλες οι οικογένειες που ευλογηθήκαμε να έχουμε παιδιά, ζήσαμε και μεγαλώσαμε με τον παιδίατρο των παιδιών μας. Όμως δυστυχώς ελάχιστες φορές ήταν υπάλληλος του ΕΣΥ. Τις περισσότερες φορές ήταν ένας ιδιώτης που ήταν τόσο καλός και ζεστός μαζί μας όσο περισσότερα χρήματα μπορούσαμε να του δώσουμε». Οι δηλώσεις αυτές, εκτός από τις αντιδράσεις των πολιτών, προκάλεσαν την οργή τόσο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όσο και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που την κάλεσαν να ζητήσει συγγνώμη από τους παιδιάτρους. Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, η Αθηνά Λινού έκανε μία ανάρτηση στο Twitter, με την οποία ζητάει συγγνώμη, τονίζοντας ότι στόχος της ήταν να αναδείξει την ειδικότητα της παιδιατρικής «ως πρότυπο για το μέλλον, έτσι ώστε όλοι να έχουμε έναν οικογενειακό γιατρό που μπορεί να μας σταθεί και να μας στηρίζει όπως οι παιδίατροι στηρίζουν τόσες οικογένειες».

Ο ρόλος Γεραπετρίτη

Και μπορεί άλλοι να ψάχνονται για την επόμενη μέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας την βεβαιότητα της νίκης έχει δώσει εντολή και προχωράνε κάποια σχέδια την επόμενη μέρα της δεύτερης τετραετίας του. Επ’ αυτού έχει μιλήσει και με τον πρώην υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, που ανέλαβε να προετοιμάσει τις πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης, δηλαδή όπως Προεδρικά Διατάγματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, νομοσχέδια με κεντρικό σημείο το «Επιτελικό Κράτος 2» και αλλαγές που αφορούν την δομή της νέας κυβέρνησης.

Γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής;

Σας είπα προχθές ότι ο Κώστας Τασούλας φαίνεται να κλείδωσε για την Προεδρία της Βουλής, αλλά μια καλή πηγή μου είπε να μην είμαι και τόσο σίγουρος. Γιατί αυτό; Διότι έμαθα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις τελευταίες ημέρες σκέπτεται να κάνει στροφή και να προτείνει γυναίκα. Σε μια τέτοια περίπτωση η Νίκη Κεραμέως έχει το προβάδισμα και με αυτή την κίνηση ο Μητσοτάκης θέλει να στείλει και μήνυμα σε διάφορες κατευθύνσεις. Εξάλλου η νέα κυβέρνησή του θα έχει αρκετές γυναίκες κάτι που δεν είχε γίνει την προηγούμενη τετραετία και επικρίθηκε.

Η μάχη των μικρών και οι Σπαρτιάτες

Μαθαίνω ότι μάχη δίνουν οι μικροί σχηματισμοί για το εάν θα μπουν στο Κοινοβούλιο και όλα είναι ανοικτά για Νίκη, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και ΜέΡΑ25 με τις πιθανότητες να πάρουν το εισιτήριο να είναι μοιρασμένες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως είναι μια εκτίμηση που μου έδωσε χθες βράδυ ένας δημοσκόπος και αφορούσε το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, τους Σπαρτιάτες. Λοιπόν αυτό το κόμμα που έκανε την εμφάνισή του πρόσφατα για να έχει έκφραση ο Κασιδιάρης έχει αυξητικές τάσεις. Βουλή δεν μπαίνει και λόγω αυξητικών τάσεων, παίρνει ψήφους από όλους τους «μικρούς» – εκτός του Βαρουφάκη. Και τι μπορεί να γίνει στο τέλος; Να μείνουν τελικά όλοι έξω, κάποιοι εντελώς οριακά.

Η πώληση της Κωτσόβολος

Η Κωτσόβολος τα πάει μία χαρά. Αυτό που έλεγε άνθρωπος της αγοράς. Το θέμα είναι ότι η απόφαση του ομίλου Currys που έχει την ιδιοκτησία στην Ελλάδα, αποφάσισε να αξιοποιήσει το momentum και τη στιγμή που ο Κωτσόβολος πηγαίνει με πολύ έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορία, να τον πουλήσει και να αδράξει τα οφέλη μίας τέτοιας κίνησης. Η Currys θα μπορέσει με ένα αρκετά υψηλό τίμημα όπως αναμένεται, να κερδίσει ρευστότητα που έτσι κι αλλιώς έχει, επομένως θα την βελτιώσει και ταυτόχρονα να πουλήσει μία δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, η οποία είναι μικρή για τα μεγέθη της. Σας θυμίζω ότι ο τζίρος της Currys το 2022 ήταν 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ και της Κωτσόβολος στα 654 εκατομμύρια ευρώ με ισχυρή κερδοφορία. Μία απόφαση που κάποιους ή μάλλον αρκετούς τους ξάφνιασε, αλλά ήταν υπό συζήτηση και μελέτη για αρκετό καιρό μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας (έδρα του ομίλου Currys).

Το άγνωστο deal του Φουρλή με τον Κωτσόβολο

Το Fourlis Group που διαχειρίζεται τα ΙΚΕΑ, τα Intersport και πρόσφατα τα Holland & Barrett στην Ελλάδα, είχε συμφωνήσει προ καιρού να μισθώσει στον Κωτσόβολο τις αποθήκες που θα φτιάξει στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο της απόκτησης ποσοστού σε εταιρεία που είχε υπό την ιδιοκτησία της τη συγκεκριμένη έκταση. Οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει συμφωνία για να μεταφέρει ο Κωτσόβολος τις αποθήκες του εκεί. Εάν δεν με απατά η μνήμη μου η συνολική επιφάνεια των αποθηκών θα είναι περί τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα. Μετά τις εξελίξεις βέβαια με την ανακοίνωση περί πώλησης της Κωτσόβολος από τον όμιλο Currys στον οποίο ανήκει, όλα είναι ρευστά όπως μου έλεγε άνθρωπος με γνώση των εξελίξεων. Ωστόσο η πλευρά της Κωτσόβολος διατίνεται ότι για όλα όσα έχουν προγραμματιστεί έως τώρα δεν θα υπάρξει καμία ανατροπή. Μένει να φανεί εάν όντως θα είναι έτσι.

Τη Δευτέρα τα σπουδαία για τη Folli Follie

Ξανά από την αρχή. Κάπως έτσι θα μπορούσα να σας περιγράψω την επανέναρξη στη δίκη της Folli Follie, όπου θα κληθούν να καθίσουν στο εδώλιο ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος. Η δίκη είχε διακοπεί για περίπου 7 μήνες και ξαναρχίζει. Το διακύβευμα είναι στο ενδεχόμενο παραγραφής αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται οι δύο άνδρες. Την ίδια στιγμή η εξέλιξη της δίκης θα κρίνει και την επόμενη μέρα της σημερινής Folli Follie, που προσπαθεί να αποτινάξει τα βάρη του παρελθόντος και από τη δίκη αυτή εξαρτώνται πολλά. Το ενδεχόμενο δικαίωσης των Κουτσολιούτσων θα μπορούσε να σημάνει θρυαλλίδα εξελίξεων στον όμιλο, ο οποίος ποντάρει στην αποδέσμευση των ακινήτων, τα οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει ως περιουσιακά στοιχεία για να προχωρήσει στην επόμενή του μέρα.

Κινητικότητα στην εκπαίδευση

Έντονη είναι η κινητικότητα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης όπου όπως μαθαίνω και άλλοι παίκτες της αγοράς συζητούν και ψάχνουν τον πρίγκηπα με το άσπρο άλογο για να τους εξαγοράσει. Το δρόμο άνοιξε ο κυρίαρχος παίκτης του κλάδου ΙΕΚ ΑΚΜΗ, με την εξαγορά του από τη BC Partners, το fund του οποίου ηγείται ο Νίκος Σταθόπουλος. Όμως και μικρότεροι παίκτες που κατατάσσονται από τη 2η έως και την 5η θέση της συγκεκριμένης αγοράς, δεν αποκλείεται να βρεθούν και αυτοί με τη σειρά τους σε ανάλογη κατάσταση, όπως μου έλεγε καλός γνώστης του κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Νέα βαπόρια για τον Μαρινάκη

Η Capital Ship Management του Βαγγέλη Μαρινάκη σχεδιάζει να παραγγείλει έως και έξι δεξαμενόπλοια LR2 από το κινεζικό ναυπηγείο New Times Shipbuilding. Σε αυτό το πλαίσιο έχει υπογράψει επιστολή προθέσεων (letter of intent) για δύο συν δύο δεξαμενόπλοια LNG διπλού καυσίμου χωρητικότητας 112.500 dwt και σύμβαση κατασκευής για δύο ακόμα δεξαμενόπλοια 156.000 dwt με καύσιμα LNG με τη New Times Shipbuilding.